A- A+

ÁREA CENTRAL Prefeitura anuncia novos investimentos para o Centro do Recife e faz balanço de ações Os empreendimentos são voltados para a área de moradia; sede da Associação Comercial de Pernambuco (ACP) teve a fachada revitalizada

A Prefeitura do Recife anunciou novos investimentos para a área central da capital pernambucana. O evento "Antigo Vivo: a transformação continua" ocorreu nesta quarta-feira (26), na sede da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), no Marco Zero.

Além dos novos investimentos, a gestão municipal também apresentou um balanço das ações realizadas desde o lançamento deste pacote de intervenções no Centro, que faz parte do Recentro.

O jornal foi representado pela gerente administrativa da Folha de Pernambuco, Ivone Palácio.

O evento divulgou a chegada de 12 novos empreendimentos à região central do Recife. Todos os investimentos são voltados para a área de moradia.

A previsão é que 1.460 unidades habitacionais sejam construídas nos próximos anos, com a maior parte dentro do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal.

As áreas beneficiadas serão o Bairro do Recife, Boa Vista e Santo Antônio. A última tem como foco a avenida Guararapes, que vai receber cinco imóveis.

“A gente fica muito feliz desse novo momento que o centro vai viver. Nesses últimos anos, a gente trabalhou fortemente com novas legislações e incentivos, sobretudo para moradias de todos os tipos. O principal incentivo é para quem construir Minha Casa Minha Vida. A gente fica feliz de amarrar a legislação com esse foco”, iniciou o prefeito do Recife, Victor Marques.

No Censo de 2022, o Bairro do Recife e Santo Antônio tinham somados menos de mil moradores. Com os 12 empreendimentos a expectativa é aumentar esse número para mais de 4000 habitantes.

“Quando vem moradia, vem mais escola, farmácia, padaria. É isso que a gente espera do nosso centro, além de cuidar do agora. Se a gente quer mirar para o futuro, tem que fazer moradia. Vocês vão me ver muito falando sobre o centro ainda para cravar e mostrar para a cidade inteira que o centro tem jeito. Basta todo mundo se juntar com o mesmo propósito”, completou o gestor municipal.

Balanço

Por meio do Recentro, uma série de ações foram desenvolvidas na parte central da cidade. O balanço divulgado entre os anos de 2022 e 2026 tem 21 obras concluídas, entre elas a requalificação da Praça do Arsenal, a pintura da rua Bom Jesus e o embutimento da rede lógica na rua do Apolo.

Outras 11 obras estão em andamento e seis aguardando liberação para iniciar. Além disso, a Lei do Recentro de 2021 beneficiou 59 imóveis com a revitalização dos espaços.

A chefe do gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, celebrou as ações desenvolvidas no centro e projeta a chegada de novas entregas.

"Todo esse aparato legal e urbanístico que a prefeitura fez, com os investimentos em infraestrutura, tem atraído novos investidores principalmente com foco na moradia. O que estamos fazendo é esse movimento de reabitaçao do centro, atraindo moradores, turistas, visitantes, comércios e serviços devolvendo a vida ao centro. Isso é muito importante para a cidade", afirmou.

Nova fachada

Nova fachada da sede da Associação Comercial de Pernambuco (ACP) | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

A sede da Associação Comercial de Pernambuco (ACP) foi beneficiada com as ações no centro. Localizado no Marco Zero, o Palácio do Comércio inaugurou a nova fachada durante o evento.

O prédio da ACP foi construído em 1915 e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

"Nos últimos anos, a nossa fachada apresentava sinais visíveis de desgaste. Isso nos incomodava. Devolvemos a essa região a beleza que ela merece. Essa conquista é fruto de um modelo de cooperação numa parceria exemplar entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada", destacou o presidente da ACP, Tiago Carneiro.



Veja também