Prefeitura anuncia plantio de cem árvores adultas na Avenida Recife, na Zona Oeste

A- A+

Uma das principais vias da Zona Oeste da capital pernambucana, a avenida Recife vai receber cem árvores adultas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (14), pela Prefeitura do Recife, que iniciou o plantio.



Na avenida, começaram a ser plantas oito espécies, todas com floração branca: Peroba (Aspidosperma polyneuron); Dedaleiro (Lafoensia pacari); Resedá Branca (Lagerstroemia indica); Jatobá (Hymenaea courbaril var stilbocarpa); Canelinha (Nectandra megapotamica); Ipê Branco (Tabebuia roseoalba); Canela do Brejo (Poecilanthe parviflora) e Mirindiba Branca (Lafoensia glyptocarpa).



A previsão é de que o plantio na via termine próxima semana.



O plantio integra o Programa Via Jardim, que prevê "a transformação de vias urbanas em corredores verdes", segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade.



A previsão é de que 1.200 árvores adultas sejam colocadas nas principais avenidas do Recife. Dentro do programa, está previsto plantio também nas Caxangá, Boa Viagem, Marechal Mascarenhas de Moraes e Domingos Ferreira. Já ganharam espécies as avenidas Norte, com 120 árvores, e Agamenon Magalhães, com 150.



"As ávores são desenvolvidas e robustas, com capacidade de enfrentar as condições adversas do ambiente urbano", explica a secretaria.

Veja também

caso yanomami Força-tarefa inutiliza 272 acampamentos de garimpo na Terra Yanomami