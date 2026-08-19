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centro Prefeitura do Recife anuncia que reabrirá a Rua da Imperatriz para carros após estudo Gestão municipal atenderá, nos próximos meses, ao pleito de donos de imóveis e comerciantes locais, que cobram maior movimento de pessoas na via

Durante o ato “Imperatriz Viva - Rua com Futuro”, promovido pela Associação dos Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz, na tarde desta quarta (19), a chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, anunciou em primeira mão que a prefeitura vai atender a um dos principais pleitos dos donos de imóveis e comerciantes locais: a reabertura da via para a circulação de veículos, a partir de um estudo desenvolvido pela CTTU com o apoio da universidade.

Após se concentrarem na tradicional Padaria Imperatriz, o grupo foi em caminhada até a antiga Casa de Joaquim Nabuco, onde houve um momento para a fala dos participantes e homenagem ao aniversário do político, diplomata, jurista, historiador e o principal líder do movimento abolicionista pernambucano e brasileiro. “É um movimento institucional para que o poder público se sensibilize e venha dar as mãos. Para que nós, empresários, proprietários de imóveis, tenhamos condições de soerguer a Rua da Imperatriz”, explica Marcus Gallo, coordenador do ato.

“A Rua da Imperatriz está fechada há mais de nove. Isso houve uma perda muito grande de mão de obra de empregos, são várias famílias que estão aí sem emprego por conta de uma rua fabulosa, que antigamente teve um movimento extraordinário, hoje está à mercê do desalento. Sabemos que a prefeitura está sensível a essa nossa reivindicação, está caminhando nesse sentido, agora falta efetivar a ajuda que ela quer nos dar”, afirmou Marcus.

Comércio

A situação atual da Rua da Imperatriz, dizem proprietários e comerciantes, merece mais atenção do poder público, com ações que incentivem o retorno das pessoas para a localidade. "A rua hoje está com a sensação de abandono", opina a lojista Dayane Silva.



"O que não mudou foi a falta de pessoas circulando na Rua da Imperatriz. Isso está latente há muitos anos e a gente não ver nenhuma medida mais forte para que as pessoas retornem para a rua. Precisamos de uma intervenção pública", comenta Horácio Amorim, proprietário da Padaria Imperatriz.

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

HorácioAmorim, dono da Padaria Imperatriz |Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O coordenador do ato Marcus Gallo (à direita, de terno)|Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Dayana Silva, lojista. |Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Ana Paula Vilaça, chefe de gabinete do Recentro | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Reabertura

Segundo Ana Paula Vilaça, a reabertura da Rua da Imperatriz será feita de forma criteriosa, a partir de um estudo para viabilizar a volta da circulação de trânsito do local convivendo com a circulação de pedestres.



“Hoje temos a oportunidade de fazer esse grande anúncio, a partir da demanda dos proprietários de imóveis, de lojistas. Anunciamos, após um estudo que foi desenvolvido pela CTTU, a reabertura da via. Então a gente vai, a partir de um projeto piloto de urbanismo tático, nos próximos meses, começar as intervenções físicas para que a gente tenha o espaço do pedestre e o espaço também para que a gente devolva a circulação do automóvel aqui na Rua da Imperatriz de forma coordenada e sincronizada”, antecipou.



Recentro

De acordo com a gestora do Recentro, outras ações estão sendo desenvolvidas de forma integrada para fomentar a revitalização dessa importante e histórica rua do Centro do Recife.

“Fizemos várias ações ao longo desses últimos anos, com a melhoria da zeladoria, a questão da segurança, a colocação de mobiliário urbano na frente da padaria Imperatriz, a reforma da Praça Maciel Pinheiro, a colocação de Wi-Fi, a realização de vários eventos do Vivo Centro, um evento que acontece aos sábados para movimentar os o comércio local”, detalha Ana Paula Vilaça.

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