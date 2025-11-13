A- A+

RECIFE Prefeitura autoriza início de obras da segunda etapa do Parque da Tamarineira Com um investimento de R$ 18,8 milhões e 40,4 mil m², a nova área do equipamento público ligará as avenidas Norte e Rosa e Silva

Foi autorizada, na manhã desta quinta-feira (13), o início das obras da construção da nova etapa do Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife. Com um investimento de R$ 18,8 milhões e 40,4 mil m², a nova área do equipamento público ligará as avenidas Norte e Rosa e Silva — através de corredor de passeio público.

A assinatura da ordem de serviço aconteceu no próprio parque, no local onde a nova etapa será construída. Estiveram presentes o Prefeito da Cidade do Recife, João Campos; o vice-prefeito, Vitor Marques; o presidente da Câmara de Vereadores, Romero Jatobá; o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho; o superintendente geral da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe), Aldemar Santos; o deputado federal, Pedro Campos.

Também participaram da solenidade os vereadores Samuel Salazar, Zé Neto, Felipe Francismar, Hélio Guabiraba, o superintendente da Santa Casa de Misericórdia, Padre Claudionor Alves; o presidente da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), Daniel Saboya; o presidente da Autarquia de Urbanização do Recife (URB) , Luis Henrique Lira; e os secretários municipais Gustavo Monteiro, Eriberto Filho, Pedro Pontes, Thiago Angelus, Dani Lima, Oscar Barreto, Maíra Fischer e Antônio Limeira.

A assinatura da ordem de serviço aconteceu no próprio parque, no local onde a nova etapa será construída. Foto; Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Segunda etapa

Com uma área de 40,4 mil m², quase o dobro do espaço entregue em 2024, a nova etapa contará com a entrega da entrada principal do parque, que dará acesso à estrutura pela Av. Norte Miguel Arraes de Alencar e fará uma ligação direta da via com a Avenida Rosa e Silva.

"A nova entrada do parque pela Avenida Norte possibilitará que todo mundo que mora na periferia da cidade tenha uma entrada bonita, e que precise andar menos para poder chegar aqui e poder curtir esse que é o melhor parque da cidade do Recife", anunciou o prefeito João Campos.

Com relação ao tipo de obras que serão realizadas no local e o que será entregue para a população, o gestor explicou que a segunda etapa do parque "não terá grandes intervenções de pedra e cal". O foco, segundo Campos, será o "convívio com a natureza e de preservação".

"Vai ter pista de caminhada em solo natural, áreas de reflorestamento, jardins filtrantes, muita área de contemplação, de piquenique, de brinquedo, área para convivência, mas vai ter um perfil um pouco diferente do que é a primeira etapa, onde tem mais obra de pedra e cal. Aqui vai ser muito mais naturalizado. Eu tenho certeza que quando as pessoas entrarem aqui, vão ficar impressionadas com o tamanho desse espaço. Tem quase o dobro da primeira etapa. Estamos falando de um parque que vai ficar três vezes maior", destacou o prefeito.



Fake news

Esclarecendo informações falsas que circulam sobre a interrupção dos serviços e o fechamento do Hospital Ulysses Pernambucano, o Hospital da Tamarineira, João Campos informou que, como disse desde o início, o equipamento é do Governo do Estado de Pernambuco e não haverá nenhum tipo de interferência ou ingerência para atrapalhar o funcionamento do hospital.

"Ele [área do parque] hoje é um equipamento que pertence à prefeitura, mas é um hospital estadual. Então, toda essa construção é numa área que não tinha nenhuma utilização, inclusive, tinha um muro separando e ninguém acessava essa área. Então, o hospital vai com continuar funcionando, a gestão é estadual e nós não vamos fazer nada para atrapalhar, porque a gente tem que pensar nas pessoas, na saúde e no interesse das pessoas. É um hospital que vai ter seu funcionamento garantido e a prefeitura não vai mexer em uma linha para atrapalhar o funcionamento do hospital", concluiu.

Novo Parque da Tamarineira

O vice-prefeito do Recife e secretário de Infraestrutura, Victor Marques, que está à frente das intervenções que serão realizadas para a entrega da segunda etapa do Parque da Tamarineira, detalhou o ganho que o equipamento tratará para a população e a expectativa para a conclusão das obras.

"A gente tem aqui um tesouro escondido, uma área de mata que é muito difícil de você encontrar em qualquer capital urbana. Então, só isso já é um ganho muito grande, porque as pessoas vão ter mais convívio com a natureza. E aí teremos algumas características muito peculiares desse parque, com quase 86% de solo natural, a gente tem que usar muita criatividade arquitetônica para garantir que seja um parque muito bem usável, com iluminação adequada e que o convívio com a natureza seja bem feito", explicou o vice.

Victor Marques ainda ressaltou que as obras devem durar cerca de seis meses, mas que a gestão fará o possível para entregá-lo quanto antes para a população. "Estamos no melhor momento para fazer a obra, que é a época do verão, onde chove muito pouco. Tenho certeza que a obra vai avançar bem e que daqui a pouco o Recife vai ter um novo excelente equipamento para a nossa cidade".

