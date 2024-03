A- A+

EDUCAÇÃO Prefeitura avança com projeto 'Escola no Grau' e entrega requalificação do EMTI Mário Melo A EMTI Mário Melo acolhe cerca de 700 estudantes, contemplando o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos

Nesta terça-feira (5), a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, realizou a entrega oficial da requalificação e da nova quadra coberta da Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Mário Melo, no bairro de Campo Grande, Zona Norte da cidade. O evento ainda oficializou o começo da oferta da educação em tempo integralna unidade de ensino.

A EMTI Mário Melo acolhe cerca de 700 estudantes, contemplando o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos. O prefeito João Campos visitou a unidade ao lado do secretário de Educação, Fred Amancio.

"Há dois anos atrás anunciamos o Escola no Grau, que iria revitalizar 70% das escolas do Recife em quatro anos. Muita gente achou que não seria possível e, hoje, temos mais de 160 obras nas escolas do Recife e mais de 40 que ainda vão começar neste ano", ressaltou o prefeito. “Nós também nos comprometemos a entregar 50% das matrículas em educação integral e vamos chegar em 60%, acima da meta estabelecida", continuou o prefeito.

O investimento no projeto acumulou um total de R$ 2,4 milhões. Agora, a instituição dispõe de uma estrutura distribuída em 14 salas de aula; sala interativa (mesas interativas); biblioteca; laboratório de ciência e tecnologia; sala bilíngue; sala de recursos multifuncionais; diretoria; secretaria; coordenação com sala de espera; bateria de banheiros, incluindo os de acessibilidade; cozinha; despensa; área de serviços; depósitos; refeitório; recreio coberto com palco elevado; hall de espera; pátio coberto com quiosque; parquinho infantil; e estacionamento;

"Dá para ver que as crianças estão diferentes depois da reforma, elas estão se dedicando mais, com mais entusiasmo e dedicação. Outro ponto é que praticamente zeramos a ausência das crianças, realmente tudo mudou", comemorou Andreza Kione, gestora da unidade. As obras de requalificação contemplaram ainda a nova quadra coberta. Com cerca de 300 m², foram executados o piso novo no espaço e instalação de sua cobertura, bem como toda a estrutura auxiliar como alambrados e pintura. Além disso, foram executados cerca de 130 m² de área de convivência externa.

As intervenções na EMTI Mário Melo fazem parte do Escola no Grau, programa da gestão municipal que possui cinco grandes eixos. Com investimentos na ordem de R$ 200 milhões, o programa pretende requalificar 200 escolas e creches.

“Um dos nossos maiores objetivos é levar este padrão para todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do Recife”, destacou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

Além da EMTI Mário Melo, no bairro de Campo Grande, a expansão contemplou outras cinco escolas: Escola Municipal André de Melo, na Estância; Escola Municipal Professor Antônio de Brito Alves, na Mustardinha; Escola Municipal Antônio Farias Filho, em San Martin; Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus, nos Torrões, e Escola Municipal da Iputinga, na Iputinga.

