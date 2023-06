A- A+

As crianças em creches da rede municipal do Recife terão uma nova opção de educação com brincadeira e atendimento de profissionais de saúde especializados. Nesta quinta-feira (1º), foi inaugurado no bairro da Madalena, na Zona Oeste da cidade, o Centro de Referência da Primeira Infância do Recife (Criar).



O espaço, inaugurado pela Prefeitura do Recife ao lado do Compaz Miguel Arraes, vai atender as crianças das creches municipais de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Com investimentos na ordem de R$ 1,5 milhão, o espaço é totalmente voltado para o desenvolvimento da criança com foco na primeira infância (0 a 6 anos) e oferta atividades ricas em ludicidade e interatividade em diferentes espaços.

Presente à inauguração, o prefeito João Campos informou que o Criar conta com uma série de profissionais, como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, profissionais da educação. Além de "brinquedistas que constroem uma série de atividades com as crianças, com os professores, com os pais".



"O Centro de Referência da Primeira Infância é uma unidade fixa e uma inovação. O que a gente tem aqui é um conceito novo, algo transversal e muito importante. Os profissionais fazem o que é de mais importante, possibilitam que as crianças brinquem, tenham os seus estímulos precoces", afirmou João Campos.



O centro conta com bebeteca, com espaços para leitura e contação de histórias; área de estudos; ateliê multissensorial, ofertando atividades que desenvolvem o lúdico e o estimulam os sistemas motor e cognitivo; laboratório de formação da primeira infância; sala de psicomotricidade relacional; e espaços verde ou molhados dedicados às brincadeiras ao ar livre.

Segundo explicou a Secretaria de Educação, a utilização do Criar pelas crianças será feita a partir da demanda das creches ao espaço, com horário marcado. O cronograma prevê o uso do espaço quatro dias na semana por creches do entorno, num raio de 2 quilômetros. O quinto dia será dedicado para creches além dessa área.



A intenção, segundo a prefeitura, é criar mais outros centros e que está previsto - porém a ser definido o local - um novo Criar no próximo ano.



“O Centro de Referência não é apenas um espaço de brincar, é um espaço pensado para permitir a integração das secretarias e envolver diversos atores, fechando o ciclo da primeira infância. Foi pensado para as crianças, para os profissionais que vão trabalhar com essas crianças e também para os cuidadores", afirmou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.



O local possui também laboratório de formação da primeira infância para, segundo o secretário, profissionais das creches, da saúde, da assistência social, em diversas áreas

Além do prefeito, a solenidade contou com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e o secretário-executivo da Previdência, Wolney Queiroz. Então deputado federal, Wolney destinou, por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 20 milhões, os recursos necessários para a construção do centro, informou a prefeitura.



Mãe Coruja

Com o Criar, também foi inaugurado o 20º espaço do Programa Mãe Coruja no local. Com o novo espaço, os bairros Prado e Ilha do Retiro passam a ser atendidos pelo programa - ao todo, são 47 bairros hoje beneficiados.



O Mãe Coruja Recife é um programa de primeira infância e transversal de atenção à mulher durante a gestação, parto e puerpério e à criança, do nascimento aos seis anos de idade. É mais uma estratégia da gestão para reduzir a morbimortalidade materna e infantil na cidade.



Além do Criar, o Mãe Coruja funciona em Unidades de Saúde da Família (USFs); policlínicas; e nos Compaz, a depender do bairro. Há três modalidades de atendimento: individual, rodas de gestantes/rodas de desenvolvimento infantil e atividades coletivas intersetoriais realizadas, também, por parceiros externos.

