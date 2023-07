A- A+

Meio Ambiente Prefeitura de Amsterdã fechará porto para navios de cruzeiro A prefeitura de Amsterdã, a maior cidade dos Países Baixos, colocou em prática várias medidas para devolver a tranquilidade aos habitantes do centro histórico

A prefeitura de Amsterdã adotou, nesta quinta-feira (20), uma moção para fechar um importante terminal de navios de cruzeiro do centro da cidade, confirmou a capital holandesa à AFP.

A decisão se soma a uma longa lista de medidas tomadas por Amsterdã para lutar contra o grande número de turistas.

A moção foi adotada, mas o resultado exato da votação ainda não foi divulgado, apontou uma fonte da prefeitura.

"Os cruzeiros contaminantes não correspondem às ambições sustentáveis da nossa cidade", declarou, em um comunicado, o partido de centro-direita D66, na origem da moção e que dirige a cidade ao lado dos social-democratas do PvdA e dos ecologistas do GroenLinks.

A prefeitura de Amsterdã, a maior cidade dos Países Baixos, colocou em prática várias medidas para devolver a tranquilidade aos habitantes do centro histórico, como a proibição de fumar maconha nas ruas do distrito da luz vermelha e com uma campanha para dissuadir os turistas britânicos de visitar a localidade apenas para consumir álcool e drogas.

Veja também

Brasil Estado do Amazonas passa a ter 17 línguas oficiais