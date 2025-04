A- A+

CIRCUITO Prefeitura de Bezerros divulga programação da "Semana Paixão pela Serra 2025" Uma das atividades faz parte do Circuito das Estações

A Prefeitura de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, publicou oficialmente a programação da “Semana Paixão pela Serra 2025”, que faz parte do Circuito das Estações - Edição Outono.

Caminhada, música ao vivo, apresentações artísticas e culturais, celebrações religiosas e turismo contemplativo serão atividades vivenciadas no período da Semana Santa, entre os dias 18 a 20 de abril.

Entre as atividades relacionadas, a caminhada oferecerá serviços gratuitos de aferição de pressão, índice de massa corporal, fisioterapia, HGT, tipagem sanguínea, suporte com ambulância, entre outros.

Outro serviço será os pontos de apoio durante o trajeto, com distribuição de água mineral para os participantes. A concentração e saída será em frente à Escola Municipal José de Góes (próximo à Secretaria de Infraestrutura), a partir das 4h da manhã da sexta-feira (18).

A Prefeitura de Bezerros ressalta uma expectativa de mais de três mil pessoas participantes do evento, que virou tradição na Semana Paixão pela Serra. A programação será totalmente gratuita e aberta ao público.

As inscrições para caminhada serão feitas junto à Secretaria de Esportes e Bem-Estar, localizada no Estádio Municipal Tenente Luiz Gonzaga, no Bairro São Pedro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Outras atividades artísticas, culturais e religiosas estão previstas na programação como culto, missas, exibição de filme sobre a Paixão de Cristo, show de MPB, entre outros.

A prefeitura reforça que, para quem estiver interessado, a ação solidária Projeto Bezerros Solidário está aceitando doações de um quilo de alimento não-perecível.

Programação

Sexta-feira (18)

04h da manhã - Concentração Caminhada Paixão pela Serra (em frente à Escola Municipal José de Góes)

04h da manhã - Via Sacra (Capelinha de São Francisco Xavier)

19h – Coral do IAPE (anfiteatro da Serra Negra)

19h30 - Ação Litúrgica (Capelinha de São Francisco Xavier)

20h30 - Culto Ele Vive (anfiteatro da Serra Negra)

Sábado (19)

17h – Vigília Pascal (Capelinha de São Francisco Xavier)

19h - Exibição do Filme Paixão de Cristo (anfiteatro da Serra Negra)

Domingo (20)

09h da manhã - Missa de Páscoa (Capelinha de São Francisco Xavier)

10h da manhã - Procissão da Ressurreição (Capelinha de São Francisco Xavier)

19h – Show MPB (anfiteatro da Serra Negra)

Veja também