Prefeitura de Bezerros divulga programação do São João de Serra Negra
Festejos juninos acontecem entre junho e julho; além dos shows, a estrutura contará com transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo
A Prefeitura de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, divulgou a programação oficial dos festejos juninos para o ano de 2026. O ciclo cultural, que abrange programações na zona urbana e rural, tem como destaque o polo de Serra Negra, considerado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. As apresentações no local ocorrem nos dias 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27 e 28 de junho, a partir das 11h30.
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Para esta edição, o Polo Cultural de Serra Negra passou por uma expansão física de aproximadamente cinco mil metros quadrados, fruto de um investimento de R$ 1,5 milhão.
Outra novidade do ano é a concessão do título de Embaixador Oficial do evento ao músico Santanna - O Cantador. Além dos shows, a estrutura contará com transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo nos dias 13 e 24 de junho.
A grade de eventos descentralizados começa no dia 3 de junho e percorre as localidades de Sapucarana, Sítio dos Remédios, Cajazeiras, Areias e Boas Novas, encerrando-se nos dias 25 e 26 de julho no bairro de Encruzilhada de São João. O São João da Boa Idade está confirmado para o dia 19 de junho no polo principal.
Confira as principais atrações do Polo Serra Negra:
13/06 - Sábado
Ed Carlos, Marcão Noventta, Petrúcio Amorim, Waldonys e transmissão do jogo do Brasil.
14/06 - Domingo
Luizinho Moreno, Daniel Gouveia, Victor Ferrari, Santanna - O Cantador e Anderson Alves.
20/06 - Sábado
Ciel Santos, Josildo Sá, Assisão e Emerson Cavalcante.
21/06 - Domingo
Fabiana Pimentinha, Henrique Barbosa, Almir Rouche, Assum Preto e Higor Henrique.
23/06 - Terça-feira
Samara Costa, Dudu do Acordeon (part.), Jorge de Altinho, Geraldinho Lins e Bruninho Lima (part.).
24/06 - Quarta-feira
Silvério Pessoa, Joyce Alane, Juarez, Lady Falcão e transmissão do jogo do Brasil.
27/06 - Sábado
Rei do Cangaço, Irah Caldeira, Amazan, Cristina Amaral e Walter Lins.
28/06 - Domingo
Morganna Bernardo, Flávio Leandro, Pau no Xote, Cezzinha e Amannda Leão.