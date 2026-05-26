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SÃO JOÃO Prefeitura de Bezerros divulga programação do São João de Serra Negra Festejos juninos acontecem entre junho e julho; além dos shows, a estrutura contará com transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

A Prefeitura de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, divulgou a programação oficial dos festejos juninos para o ano de 2026. O ciclo cultural, que abrange programações na zona urbana e rural, tem como destaque o polo de Serra Negra, considerado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. As apresentações no local ocorrem nos dias 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27 e 28 de junho, a partir das 11h30.



Para esta edição, o Polo Cultural de Serra Negra passou por uma expansão física de aproximadamente cinco mil metros quadrados, fruto de um investimento de R$ 1,5 milhão.



Outra novidade do ano é a concessão do título de Embaixador Oficial do evento ao músico Santanna - O Cantador. Além dos shows, a estrutura contará com transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo nos dias 13 e 24 de junho.

A grade de eventos descentralizados começa no dia 3 de junho e percorre as localidades de Sapucarana, Sítio dos Remédios, Cajazeiras, Areias e Boas Novas, encerrando-se nos dias 25 e 26 de julho no bairro de Encruzilhada de São João. O São João da Boa Idade está confirmado para o dia 19 de junho no polo principal.



Prefeitura de Bezerros divulga programação do São João de Serra Negra. Foto: Antônio Santos / Gecom / PMB

Confira as principais atrações do Polo Serra Negra:

13/06 - Sábado

Ed Carlos, Marcão Noventta, Petrúcio Amorim, Waldonys e transmissão do jogo do Brasil.

14/06 - Domingo

Luizinho Moreno, Daniel Gouveia, Victor Ferrari, Santanna - O Cantador e Anderson Alves.

20/06 - Sábado

Ciel Santos, Josildo Sá, Assisão e Emerson Cavalcante.

21/06 - Domingo

Fabiana Pimentinha, Henrique Barbosa, Almir Rouche, Assum Preto e Higor Henrique.

23/06 - Terça-feira

Samara Costa, Dudu do Acordeon (part.), Jorge de Altinho, Geraldinho Lins e Bruninho Lima (part.).

24/06 - Quarta-feira

Silvério Pessoa, Joyce Alane, Juarez, Lady Falcão e transmissão do jogo do Brasil.

27/06 - Sábado

Rei do Cangaço, Irah Caldeira, Amazan, Cristina Amaral e Walter Lins.

28/06 - Domingo

Morganna Bernardo, Flávio Leandro, Pau no Xote, Cezzinha e Amannda Leão.

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