EVENTOS Prefeitura de Camaragibe confirma shows de Pablo e Xand Avião nesta quinta (15) Apresentações integram a programação do aniversário de 43 anos da emancipação da cidade

A Prefeitura de Camaragibe confirmou, no início da tarde desta quinta-feira (15), a realização dos shows de Pablo e Xand Avião na Praça de Eventos como parte das comemorações pelos 43 anos de emancipação política do município.

A decisão foi tomada após reunião do gabinete de gerenciamento de crises, convocada após as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife na quarta-feira (14) e provocaram o cancelamento da programação na noite anterior.

“Após o cancelamento de ontem, necessário por conta do temporal que atingiu a nossa cidade e para garantir a segurança da população, tivemos uma reunião do nosso gabinete de gerenciamento de crises na manhã de hoje, após visitarmos vários bairros de Camaragibe, e confirmamos os shows desta noite, com Pablo e Xand Avião como atrações principais. Vamos torcer que o tempo ajude e seja uma linda festa para todos”, afirmou o prefeito de Camaragibe, Diego Cabral.

Além de Pablo e Xand Avião, o cantor PV Calado também se apresenta nesta noite, mantendo a grade completa do quarto dia de festividades.

A decisão de retomar os shows foi tomada após uma vistoria em áreas de risco da cidade, incluindo os bairros de Tabatinga, Córrego da Andorinha, Bairro dos Estados, Areeiro, Alto de Santo Antônio, Córrego do Desastre e Timbi.

Segundo a Defesa Civil, não foram registradas ocorrências graves nas regiões monitoradas.

“Temos mais de 200 mil metros quadrados de lonas instaladas em encostas que apresentam risco, em vários bairros. Apesar do temporal de ontem, que acumulou mais de 90 milímetros de água nas últimas 24 horas, esses locais permanecem seguros para os moradores e sendo monitorados integralmente pela Defesa Civil”, explicou o secretário de Defesa Civil de Camaragibe, Coronel Luciano Fonsêca.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Fernando Martins, canais e córregos da cidade estão desobstruídos desde o início do ano, por conta das ações preventivas ao inverno.

“As ações de zeladoria têm ocorrido de forma permanente desde janeiro, com isso todos os canais e córregos foram desobstruídos para facilitar o escoamento da água e evitar alagamentos. Tanto que não tivemos nenhuma ocorrência na noite de ontem”, destacou.

A presidente da Fundação de Cultura de Camaragibe, Rosa Santana, reiterou o compromisso com a segurança do público.

“A segurança das pessoas está em primeiro lugar e é assim que deve ser. A produção do cantor Pablo foi muito sensível ao problema de ontem, pois não havia condições de realizar o show. Com o tempo estável hoje, temos certeza que será uma linda festa com Pablo e Xand Avião em dois shows históricos”, declarou.



