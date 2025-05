A- A+

Religião Prefeitura de Caruaru anuncia a construção do Santuário Frei Damião de Bozzano Durante uma reunião para discutir a ação, os frades entregaram uma carta enviada pelo Vaticano que autoriza a transferência dos restos mortais do venerável para Caruaru

A Prefeitura de Caruaru anunciou que vai realizar a construção do Santuário Frei Damião de Bozzano, em homenagem ao frade italiano.

Com a criação do novo santuário, devotos de Frei Damião em todo o mundo devem visitar a cidade do Agreste de Pernambuco.

Em reunião com os frades da província, o prefeito Rodrigo Pinheiro discutiu a viabilização da obra e teve acesso a uma carta enviada pelo Vaticano que autoriza a transferência dos restos mortais de Frei Damião para Caruaru.

Atualmente, os restos mortais do religioso estão no Convento de São Félix de Cantalice, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

A reunião para falar sobre a viabilização da construção do Santuário Frei Damião contou a presença de Rodrigo Pinheiro, prefeito de Caruaru, e frades da província - Foto: Rafael Moreira/Secom/PMC

“Procuramos a prefeitura para pedir um apoio. Nós precisamos construir o espaço em Caruaru para acolher todos os devotos de Frei Damião espalhados pelo Nordeste e pelo Brasil. Tivemos uma reunião com o prefeito e seus assessores e foi muito satisfatória, muito cheia de esperança”, disse Frei Dimas, reitor do Memorial Frei Damião do Agreste.

Um termo de cooperação técnica será assinado pela Prefeitura neste mês de maio, que deve ser uma das parceiras da construção do espaço, para garantir todos os trâmites legais, além de executar todos os projetos estruturais, arquitetônicos e técnicos.

“Vamos trabalhar muito para que, quando esse processo saia, os restos mortais estejam aqui e o Santuário esteja pronto. Reconheço a importância do Frei Damião para os fiéis católicos e sei que todos ganharemos com estes projetos”, ressaltou o prefeito.

Frei Damião tornou-se venerável pelo Vaticano e poderá ser beatificado e posteriormente canonizado nos próximos anos.

Nascido na Itália, o frade foi transferido para Pernambuco em 1931, onde viveu até 1997, quando faleceu aos 98 anos.

