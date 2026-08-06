Prefeitura de Goiana inaugura nova creche com investimento de R$ 8 milhões

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A prefeitura de Goiana inaugurou, nessa quarta-feira (5), o novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Maria do Carmo Dantas Guimarães, na comunidade de Povoação de São Lourenço, no litoral Norte do estado.



A entrega da obra representa a expansão da oferta de educação infantil para as famílias da região, como marisqueiras e mães da comunidade.

Com investimento total de R$ 8.037.826,30, o equipamento foi estruturado para atender até 160 crianças com idades entre 4 meses e cinco anos.



O espaço conta com oito salas de aula climatizadas, dois berçários, sala multiuso, pátio coberto, playground, refeitório, lactário, fraldário, além de acessibilidade universal, banheiros adaptados e estrutura para atender crianças com deficiência

Prefeitura de Goiana inaugura novo CMEI com investimento de R$ 8 milhões em Povoação de São Lourenço. Foto: Eduardo Lira e Cláudio Roberto

A unidade, que já funcionava em outro espaço, transferirá suas atividades para a nova sede a partir da próxima terça-feira (11), após as comemorações do padroeiro São Lourenço. A diretora do CMEI, Dalcy Gomes de Melo, celebrou a mudança.



"Isso aqui era aguardado há muitos anos e temos agora uma estrutura adequada para nossas crianças. Estamos muito felizes e toda a equipe está pronta para oferecer o melhor da educação aos alunos", destacou.

Prefeitura de Goiana inaugura novo CMEI com investimento de R$ 8 milhões em Povoação de São Lourenço. Foto: Eduardo Lira e Cláudio Roberto

O novo CMEI conta com cerca de 40 profissionais e homenageia a professora Maria do Carmo Dantas Guimarães, a Carminha Dantas, conhecida por alfabetizar crianças em sua própria casa. Filha da homenageada, Fabíola Carvalho lembrou que a mãe via a educação como transformação social.



"Minha mãe via na educação um caminho para que uma pessoa pudesse um dia ser juiz, prefeito, vereador, engenheiro ou médico", afirmou, completando: "Hoje eu tenho orgulho de encontrar pessoas que dizem que minha mãe mudou suas vidas".

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