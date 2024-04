Prefeitura de Jaboatão decreta luto de três dias pela morte de vítimas de atropelamento

A- A+

O prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, decretou luto de três dias pela morte de cinco pessoas em decorrência de um atropelamento durante uma procissão no bairro de Marcos Freire, neste domingo (31).

Por volta das 17h, um micro-ônibus desgovernador atingiu fiéis da caminhada Cristo Vivo, realizada pela Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ao todo, 32 pessoas foram atingidas, destas cinco vieram a óbito.

"Faleceram três mulheres, de 66, 53 e 51 anos e dois homens, de 68 e 52 anos. Das pessoas atendidas pelo Samu e Corpo de Bombeiros, ainda há 26 internadas, sendo nove no Hospital da Restauração, sete no Hospital Dom Hélder, uma no Hospital Otávio de Freitas, uma em hospital particular e seis na UPA da Imbiribeira e dois na UPA do Ibura", diz o comunicado da gestão municipal.

Segundo a prefeitura, as informações apuradas até o momento, são de que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando descia uma ladeira na avenida Barreto de Menezes. O condutor ainda tentou desviar dos veículos, mas atingiu os fiéis.

Em relação à situação do veículo, a Secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade constatou que o automóvel está regular, com laudo de inspeção técnica veicular do Inmetro realizada há cinco meses, com validade anual.

"A documentação do micro-ônibus e do permissionário também estão regulares. O veículo foi guinchado para a Delegacia de Prazeres, para perícia do Instituto de Criminalística. O permissionário do veículo entrou em contato com a Secretaria afirmando que iria se apresentar à polícia, nas próximas horas", declara a prefeitura em nota.

O prefeito Mano Medeiros determinou que as equipes do município colaborem com as investigações policiais, para garantir a celeridade e o rigor do processo. Nesta segunda-feira (1º), equipe multidisciplinar estará na Escola Adelaide Pessoa Câmara, prestando todo o serviço necessário no apoio aos familiares das vítimas.

