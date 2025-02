A- A+

EDUCAÇÃO Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes adia início do ano letivo para segunda (10) A medida foi tomada pela gestão municipal levando em consideração as chuvas intensas que atingem a RMR

Marcado inicialmente para esta quarta-feira (5), o início do ano letivo no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, foi adiado para o dia 10 de fevereiro, próxima segunda-feira.

A medida foi tomada pela gestão municipal levando em consideração as chuvas intensas que atingem Pernambuco desde a madrugada desta quarta e causaram transtornos em vários pontos do Estado.

De acordo com o painel de monitoramento da Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima), o município de Jaboatão dos Guararapes registrou um acumulado de 130,17 mm nas últimas 24 horas.

No início da tarde desta quarta, a Apac reforçou o aviso meteorológico de nível laranja - que indica estado de atenção - para a quinta-feira (6). O comunicado também é válido para Jaboatão.



Com o objetivo de garantir a segurança dos alunos e servidores, principalmente nos locais com possibilidade de alagamento, o início das aulas na rede municipal de ensino foi adiado, explicou a prefeitura

De acordo com a gestão municipal, a rede de ensino no município conta com 150 unidades educacionais e mais de 60 mil estudantes distribuídos entre as etapas de ensino Educação Infantil, Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e as modalidades Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Jaboatão dos Guararapes informou que as "atividades pedagógicas referentes aos dias 06 e 07 de fevereiro serão substituídas por atividades extraclasse, com as tarefas enviadas aos estudantes".

Além disso, o prefeito Mano Medeiros determinou que, nesse período de inatividade, seja executado um trabalho de vistoria e manutenção nas escolas que sofreram algum tipo de avaria provocado pelas chuvas.

"Tomamos a medida para garantir a segurança das crianças e deixar os pais mais tranquilos. Ao mesmo tempo, vamos providenciar a manutenção das escolas, permitindo um retorno seguro para todos", informou o gestor municipal.

Veja o comunicado oficial da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes:

Aulas são suspensas em outras redes

As chuvas intensas também irão afetar os alunos da rede municipal de ensino de Olinda que tiveram as aulas da quinta-feira (6) suspensas.



A mesma decisão foi tomada pelo Governo de Pernambuco que determinou a suspensão das atividades de ensino na rede estadual.

