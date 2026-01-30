Dom, 01 de Fevereiro

EDUCAÇÃO

Prefeitura de Jaboatão inicia matrículas presenciais para o ano letivo de 2026

Voltado para estudantes que não concluíram a inscrição online, período segue até 12 de fevereiro em todas as 151 unidades da rede municipal

Rede municipal de ensino de Jaboatão dos GuararapesRede municipal de ensino de Jaboatão dos Guararapes - Foto: Matheus Britto / PJG

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes iniciou, na manhã da última quarta-feira (28), o período de matrículas presenciais para o ano letivo de 2026 na rede municipal de ensino.

A iniciativa, realizada por meio da Secretaria Municipal de Educação, é voltada aos estudantes que não conseguiram concluir a inscrição pela internet e segue em vigor até o dia 12 de fevereiro.

Conhecida como “matrícula de balcão”, a etapa acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas 151 unidades de ensino do município.

Pais ou responsáveis devem comparecer diretamente à escola desejada, portando a documentação necessária para a efetivação da matrícula.

De acordo com Michele Almeida, secretária municipal de Educação, a iniciativa tem caráter estratégico para garantir o acesso e a permanência dos alunos na rede.

“Com essa etapa presencial, buscamos assegurar que todos os estudantes estejam regularmente matriculados. Nosso compromisso é garantir o direito à aprendizagem e à educação para todos”, destacou.

Para a moradora do bairro Jardim Piedade, Regina Cibelle de Almeida, de 32 anos, mãe do adolescente Gustavo Souza, a ação reforça o direito à educação.

“Essa iniciativa é fundamental porque garante que nossos filhos tenham continuidade no processo educacional, sem interrupções no aprendizado”, afirmou.

