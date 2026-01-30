A- A+

EDUCAÇÃO Prefeitura de Jaboatão inicia matrículas presenciais para o ano letivo de 2026 Voltado para estudantes que não concluíram a inscrição online, período segue até 12 de fevereiro em todas as 151 unidades da rede municipal

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes iniciou, na manhã da última quarta-feira (28), o período de matrículas presenciais para o ano letivo de 2026 na rede municipal de ensino.

A iniciativa, realizada por meio da Secretaria Municipal de Educação, é voltada aos estudantes que não conseguiram concluir a inscrição pela internet e segue em vigor até o dia 12 de fevereiro.

Conhecida como “matrícula de balcão”, a etapa acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas 151 unidades de ensino do município.

Pais ou responsáveis devem comparecer diretamente à escola desejada, portando a documentação necessária para a efetivação da matrícula.

De acordo com Michele Almeida, secretária municipal de Educação, a iniciativa tem caráter estratégico para garantir o acesso e a permanência dos alunos na rede.

“Com essa etapa presencial, buscamos assegurar que todos os estudantes estejam regularmente matriculados. Nosso compromisso é garantir o direito à aprendizagem e à educação para todos”, destacou.

Para a moradora do bairro Jardim Piedade, Regina Cibelle de Almeida, de 32 anos, mãe do adolescente Gustavo Souza, a ação reforça o direito à educação.

“Essa iniciativa é fundamental porque garante que nossos filhos tenham continuidade no processo educacional, sem interrupções no aprendizado”, afirmou.

Veja também