A- A+

Tubarões Prefeitura de Jaboatão instala placas com alertas de proibição do banho de mar em Piedade A ação faz parte da campanha de conscientização sobre o tema e começaram nesta sexta-feira (10)

Devido aos recentes incidentes com tubarões na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a prefeitura do município instalou 20 placas com alertas de proibição do banho de mar no trecho de 2,2 km que está interditado desde 2021.

Além disso, estão sendo distribuídos panfletos entre os frequentadores e comerciantes com informações sobre o risco de incidentes com tubarões. Ações de recolhimento do lixo, cuidados com as crianças, uso do protetor solar, importância da hidratação e presença de ninhos de tartarugas marinhas na área também estão sendo realizadas.

As ações fazem parte da campanha de conscientização sobre o tema e começaram nesta sexta-feira (10). Aos sábados, domingos e segundas-feiras as iniciativas serão ampliadas, com a presença de bombeiros civis em apoio à Guarda Municipal, ao Grupamento de Apoio ao Meio Ambiente (Gama), aos bombeiros militares e à Polícia Militar.

As atividades vão das 7h às 17h. Ao todo, mais de 50 pessoas ligadas à Prefeitura do Jaboatāo estão envolvidas nesse trabalho de conscientização.

Prefeitura de Jaboatão instala placas com alertas de proibição de banho de mar em Piedade. Foto: Leandro de Santana/ PMJG

Reunião debate ações

Na quinta-feira (9), o Governo de Pernambuco anunciou um investimento de R$ 2 milhões em pesquisa e ações de monitoramento de tubarões. O encontro, realizado pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), reuniu prefeitos das áreas costeiras do Grande Recife e representantes dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Pesca e Agricultura.

Após a reunião, o prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, que participou do encontro, explicou que ações de conscientização estão sendo realizadas no município.

“Temos realizado ações de conscientização, nos últimos anos, para que os frequentadores da nossa orla tomem os devidos cuidados. Os guardas municipais e a equipe do Gama sempre estão chamando a atenção de quem se aventura a entrar no mar, no trecho interditado, e acionam os bombeiros militares quando necessário. Agora estamos intensificando esse trabalho com mais guardas, panfletagem e a parceria com as escolas de formação de bombeiros civis. O próximo passo será criar a Unidade Municipal de Guarda-Vidas e ter uma equipe treinada especificamente para atuar nas ações preventivas”, disse.

Veja também

Economia Autoridades dos EUA fecham o Silicon Valley Bank (reguladores)