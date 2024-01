Prefeitura de Jaboatão promove Dia de Ação de Graças na segunda-feira (1°); saiba mais

A- A+

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), promove, nesta segunda-feira (1°), como marco do início de 2024, o Dia de Ação de Graças, no Parque da Cidade, localizado no bairro de Prazeres. O evento está agendado para iniciar às 16h, com abertura do cantor Emerson Augusto.

Após a abertura, estão marcadas as apresentações de Alice Maciel e Alisson Santos. Maria Marçal sobe ao palco às 19h30, e a Banda Som e Louvor encerra a programação a partir das 21h30.

No evento, também está sendo montado um camarote acessível para usuários de cadeira de rodas, com o objetivo de proporcionar conforto e segurança para assistir aos shows. Além disso, intérpretes em Libras para atender às pessoas com deficiência auditiva estão confirmados nos shows. Os comerciantes ambulantes previamente cadastrados para atuar no Parque da Cidade também participam da festa.

Para garantir a segurança do público, um efetivo superior a 150 pessoas foi disponibilizado para oferecer diversos serviços, como limpeza, segurança, iluminação, posto médico, conselho tutelar, coleta seletiva, orientação, fiscalização, entre outros.



Veja também

Com uma aplicação Diabetes: cientistas criam "insulina inteligente" que regula glicose por até 1 semana