ESCOLA DE SAMBA DO RIO Prefeitura de Maceió vai desembolsar R$ 8 milhões para bancar o desfile da Beija-Flor em 2024 Valor do patrocínio foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial daquele município

No que depender dos recursos, a Beija-Flor de Nilópolis tem tudo para não decepcionar seus torcedores no carnaval do ano que vem, no Rio de Janeiro. Um polpudo patrocínio de R$ 8 milhões ao desfile da escola em 2024 sairá dos cofres da prefeitura de Maceió, em Alagoas, conforme publicação desta segunda-feira no Diário Oficial daquele município do Nordeste. O pagamento será feito pela Secretaria Municipal de Turismo local.

"Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila" será o enredo que a escola levará para a Avenida no próximo carnaval. O anúncio foi feito durante a feijoada realizada no último sábado, na quadra da agremiação, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O tema será desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo.

Benedito dos Santos nasceu em Maceió e passou a se chamar, mais tarde, como Rás Gonguila, dizendo que era descendente direto do último imperador da Etiópia. Ele fundou o bloco Cavaleiro dos Montes, marcante no Carnaval de Alagoas.

