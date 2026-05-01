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Chuvas Prefeitura de Nazaré da Mata contabiliza chuvas equivalentes a 15 dias em poucas horas Segundo a Apac, o município ultrapassou 117 mm, em menos de 24 horas, o que eleva o risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios

Em poucas horas, o município de Nazaré da Mata acumulou um volume de chuva que normalmente seria esperado ao longo de até 15 dias. Desde a noite da quinta-feira (30), a Prefeitura da cidade ativou um gabinete de crise para acompanhar, em tempo real, os impactos e coordenar as ações emergenciais.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), já foram registrados 117,53 milímetros de chuva. Volume expressivo que sobrecarrega o sistema de drenagem e eleva significativamente o risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.

Em nota, a Prefeitura informou que o monitoramento do Rio Tracunhaém segue sendo realizado de forma contínua, enquanto secretarias municipais atuam em força-tarefa integrada, com apoio do Governo do Estado. O município permanece em alerta vermelho, influenciado pela atuação da Zona de Convergência Intertropical, com previsão de continuidade de chuvas moderadas a fortes até sábado (2).

A Prefeitura de Nazaré da Mata mantém serviço de prontidão 24 horas. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone (81) 9 9190-7120, além do Samu (192) e do Corpo de Bombeiros (193).

A orientação é evitar áreas de risco, não atravessar locais alagados e redobrar os cuidados com pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

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