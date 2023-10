Prefeitura de Olinda altera horário de funcionamento da ciclofaixa neste domingo (8)

A- A+

Disponível como opção de lazer para os moradores da cidade histórica, a ciclofaixa operacional de lazer em Olinda funcionará em horário diferente neste domingo (8). A operação será adiada em três horas e terá início às 10h.

A mudança acontece por causa do Ôxe Triathlon, evento que promove a realização de provas de natação, corrida e ciclismo na orla de Bairro Novo, das 6h às 9h.

De acordo com a prefeitura, a alteração tem o objetivo de proteger os ciclistas do município. Com 3 km de extensão, o corredor bidirecional, que funcionará até às 16h, sai da ponte sobre o Rio Beberibe, na Comunidade da Ilha do Maruim e vai até a orla da Avenida Ministro Marcos Freire, em Bairro Novo.

