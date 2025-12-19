Prefeitura de Olinda aluga prédio para implantar nova sede administrativa
Edifício irá concentrar diversas secretarias municipais
A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), assinou termo de locação de uma nova sede adminstrativa. O espaço funcionará no antigo campus da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda (Facho), no bairro de Ouro Preto, e irá concentrar diversas secretarias municipais.
De acordo com a gestão, a mudança busca promover "mais integração entre as equipes" e "maior eficiência administrativa". O acordo foi firmado com a Associação Instrutora Missionária, proprietária do imóvel.
"Essa mudança é uma vitória importante para o fortalecimento e a organização dos trabalhos internos da gestão. A partir dessa nova estrutura, vamos concentrar diversas secretarias em um só local, garantindo respostas mais rápidas às necessidades da população”, destacou a prefeita de Olinda, Mirella Almeida.
Leia também
• SDS realiza ação em Olinda para reforçar divulgação do Alerta Celular e Alerta Bike nesta sexta (19)
• Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Olinda, Cabo, Jaboatão e Recife; confira datas e rotas
• Linhas de ônibus de Rio Doce, em Olinda, têm alterações a partir deste sábado (20)
A primeira secretaria a funcionar no local será a de Educação. Em seguida, serão deslocadas outras pastas consideras estratégicas pela gestão, como Saúde, Obras, Mobilidade, Desenvolvimento Social e Comunicação.
O prédio também receberá o gabinete da prefeitra, do vice-prefeito e uma sala de monitoramento das ações da gestão. Ainda não foram anunciadas datas para as respectivas transferências.
Ainda segundo a prefeitura, que estima uma economia de R$ 500 mil nos custos em aluguel, o processo de transferência das secretarias será feito de forma gradativa.
Apesar da implantação da nova sede, o Palácio dos Governadores, atual sede da prefeitura, continuará abrigando atividades administrativas do município.