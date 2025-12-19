A- A+

MUDANÇA Prefeitura de Olinda aluga prédio para implantar nova sede administrativa Edifício irá concentrar diversas secretarias municipais

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), assinou termo de locação de uma nova sede adminstrativa. O espaço funcionará no antigo campus da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda (Facho), no bairro de Ouro Preto, e irá concentrar diversas secretarias municipais.

De acordo com a gestão, a mudança busca promover "mais integração entre as equipes" e "maior eficiência administrativa". O acordo foi firmado com a Associação Instrutora Missionária, proprietária do imóvel.

"Essa mudança é uma vitória importante para o fortalecimento e a organização dos trabalhos internos da gestão. A partir dessa nova estrutura, vamos concentrar diversas secretarias em um só local, garantindo respostas mais rápidas às necessidades da população”, destacou a prefeita de Olinda, Mirella Almeida.

A primeira secretaria a funcionar no local será a de Educação. Em seguida, serão deslocadas outras pastas consideras estratégicas pela gestão, como Saúde, Obras, Mobilidade, Desenvolvimento Social e Comunicação.

O prédio também receberá o gabinete da prefeitra, do vice-prefeito e uma sala de monitoramento das ações da gestão. Ainda não foram anunciadas datas para as respectivas transferências.

Acordo foi firmado com a Associação Instrutora Missionária, proprietária do imóvel | Foto: Arquimedes Santos/PMO

Ainda segundo a prefeitura, que estima uma economia de R$ 500 mil nos custos em aluguel, o processo de transferência das secretarias será feito de forma gradativa.

Apesar da implantação da nova sede, o Palácio dos Governadores, atual sede da prefeitura, continuará abrigando atividades administrativas do município.

