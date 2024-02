A- A+

CARNAVAL 2024 Prefeitura de Olinda anuncia 37 pontos de bloqueio durante o Carnaval; confira detalhes Serão 29 pontos de bloqueios fixos, onde as vias serão fechadas com manilhas de concreto

Com o intuito de preservar o bem-estar dos foliões durante os dias de Carnaval, a Prefeitura de Olinda anunciou, na manhã desta terça-feira (6), um esquema especial de serviços para atender o público.



Entre eles, 37 pontos de bloqueios serão realizados nas vias do município para facilitar a vida de quem pretende curtir a festa de Momo. Somando as intervenções, cerca de 300 profissionais estarão trabalhando à disposição da população.

Serão 29 pontos de bloqueios fixos, onde as vias serão fechadas com manilhas de concreto. A interrupção passa a valer no sábado (10), a partir da 0h, e segue até o meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas (14).

Além desses, outros oito pontos de bloqueios móveis também serão realizados na cidade. Estes terão a presença de aproximadamente 30 profissionais, entre agentes de trânsito e efetivo de apoio terceirizado.









Pontos de Bloqueio



Fixos

Serão montados 29 pontos de bloqueio fixos. Nesses casos, as vias serão fechadas com manilhas de concreto. A interrupção tem início no sábado, 10/02, a partir das 0h, sendo finalizada na quarta-feira de Cinzas, 14/02, a partir do meio-dia.



Confira os locais:

BF01 – PE 15 x Rua Duarte Coelho;

BF02 – Rua do Piza;

BF03 – Av. Beira Rio (Varadouro);

BF04 – Travessa Santo Antônio;

BF05- Av. Joaquim Nabuco x Rua Farmacêutico G. de Freitas;

BF06 – 1ª Travessa Joaquim Nabuco;

BF07 – Rua da Boa Hora;

BF08 – Rua Maria Teresa Beltrão;

BF09 – Rua Cel. João Beltrão x Rua Cel. Joaquim Cavalcante;

BF10 – Rua Bica dos Quatro Cantos;

BF11 – Rua Severino José Ramalho;

BF12 – Rua José Ramalho;

BF13 – Rua Bartolomeu de Medeiros;

BF14 – Rua Valdemar Pimentel x Rua do Guadalupe;

BF15- Rua de São João;

BF16 – Rua Ilma Cunha;

BF17 – Rua Dom Bonifácio Jansen;

BF18 – Rua São Miguel X Rua Farias Neves Sobrinho;

BF19 – Rua Frei Afonso Maria;

BF20 – Rua Alta da Bela Vista;

BF21 – Rua Mal. Da Fonseca;

BF22 – Rua Cel. Henrique Guimarães x Rua Candido Pessoa;

BF23 – Praça 12 de Março (Rua central);

BF24 – Rua Manoel Borba x Praça do Jacaré;

BF25 – Rua Dom Pedro Rossler;

BF26 – Rua Claudino Leal x Rua Candido Pessoa;

BF27- Rua Getúlio Vargas x Praça 12 de Março (ao lado da Sorveteria Bacana);

BF28 – Entrada do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo de Bombeiros);

BF29- Saída do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo de Bombeiros).



Móveis

Serão montados 8 pontos de bloqueio móveis: os locais terão a presença de cerca de 30 profissionais, entre agentes de trânsito e efetivo de apoio terceirizado. Somando todos os bloqueios, serão cerca de 300 técnicos envolvidos por dia. O objetivo é garantir a fluidez e disponibilizar as devidas orientações aos condutores.



Confira os locais

BM01 – Avenida Olinda (Memorial Arcoverde);

BM02 – PE 15 (Pista local de acesso ao Giradouro, no sentido Olinda);

BM03 – Av. Rua do Sol (Praça Dantas Barreto);

BM04 – Av. Olinda (Varadouro);

BM05 – Av. Getúlio Vargas x Rua Farias Neves Sobrinho;

BM06 – Estrada do Bonsucesso.



Rotas de Emergência

1. Av. Presidente Kennedy (contramão de direção) – Rua 15 de Novembro;

2. Av. Olinda;

3. Av. Presidente Kennedy – Av. Olinda.

4. Estrada do Bonsucesso

5. Rua Candido Pessoa – Rua do Sol

