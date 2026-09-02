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Prefeitura de Olinda anuncia esquema de segurança, locomoção e bem-estar para ensaios de Carnaval

Atuação do município foi definida nesta quarta-feira (2) em reunião. Os ensaios começam no domingo (6)

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Abertura oficial acontece com o desfile da Pitombeira na próxima segunda (7)Abertura oficial acontece com o desfile da Pitombeira na próxima segunda (7) - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A prefeitura de Olinda anunciou, nesta quarta-feira (2), como atuará nos ensaios de Carnaval do município, que começam no próximo domingo (6). O esquema para garantir a segurança, locomoção e bem-estar dos turistas e pernambucanos foi definido em uma reunião no Palácio dos Governadores, no bairro do Varadouro. 

Segundo a administração municipal, a abertura oficial da festa ocorrerá às 13h de segunda-feira (7), com o tradicional desfile da Pitombeira. No entanto, os ensaios começam no domingo (6), às 12h, com Sombatuki.

A Polícia Militar, representantes de agremiações, Controle Urbano, Trânsito, Cultura, Serviços Públicos e outras partes da prefeitura de Olinda participaram do encontro nesta quarta. Durante a reunião, a PM informou que terá 600 policiais garantindo a segurança em 7 de setembro. 

Reunião no Palácio dos Governadores, em Olinda, nesta quarta (2) | Foto: Prefeitura de Olinda/Divulgação

Veja  como será o esquema:

Controle de acesso
Os veículos particulares com moradores terão acesso pelos Pontos de Controle de Acesso. No entanto, será necessário apresentar comprovante de residência ou adesivo do último Carnaval. 

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Já os veículos particulares conduzindo clientes de bares e restaurantes, que também poderão trafegar nos pontos, assim como táxis e transporte de aplicativo, desde que comprovem que estejam em viagem. 

Carros da Prefeitura, BPTur e viaturas de urgência sem trânsito livre também terão acesso pelos pontos. 

Veja quais são os Pontos de Controle de Acesso:

Crianças e adolescentes 
Nos ensaios, o Conselho Tutelar e o CREAS atuarão para cessar os riscos do consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes por adolescentes.

Os órgãos também deverão realizar fiscalização de trabalho informal.

Saúde
Para garantir o bem-estar de olindenses e turistas, uma Unidade Básica de Saúde será instalada no Carmo.

A prefeitura também realizará ações de distribuição de preservativos e equipes estarão disponíveis para orientações e testagens rápidas. 

Já a Vigilância Sanitária estará responsável pela fiscalização de alimentos e bebidas, controle de gelo e água dos estabelecimentos. 

Para as mulheres, haverá uma Rede de Proteção. Em casos de denúncias, as vítimas poderão acionar o serviço pelos números: 

Além disso, a administração municipal realizará campanhas para evitar assédio durante as festas, como “Não é não”, “Respeito também faz parte da folia” e “Assédio não é brincadeira”. 

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