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folia Prefeitura de Olinda anuncia esquema de segurança, locomoção e bem-estar para ensaios de Carnaval Atuação do município foi definida nesta quarta-feira (2) em reunião. Os ensaios começam no domingo (6)

A prefeitura de Olinda anunciou, nesta quarta-feira (2), como atuará nos ensaios de Carnaval do município, que começam no próximo domingo (6). O esquema para garantir a segurança, locomoção e bem-estar dos turistas e pernambucanos foi definido em uma reunião no Palácio dos Governadores, no bairro do Varadouro.

Segundo a administração municipal, a abertura oficial da festa ocorrerá às 13h de segunda-feira (7), com o tradicional desfile da Pitombeira. No entanto, os ensaios começam no domingo (6), às 12h, com Sombatuki.

A Polícia Militar, representantes de agremiações, Controle Urbano, Trânsito, Cultura, Serviços Públicos e outras partes da prefeitura de Olinda participaram do encontro nesta quarta. Durante a reunião, a PM informou que terá 600 policiais garantindo a segurança em 7 de setembro.

Reunião no Palácio dos Governadores, em Olinda, nesta quarta (2) | Foto: Prefeitura de Olinda/Divulgação

Veja como será o esquema:

Ativação de Pontos de Controle de Acesso;

Impedir o acesso de ambulantes não cadastrados;

Orientar comerciantes sobre o controle de acesso à Rua de São Bento, 13 de Maio e 27 de Janeiro;

Comerciantes de bares e restaurantes devem exercer o controle permanente sobre clientes para não usarem vasilhames de vidro na área externa do estabelecimento;

Cumprimento do horário de funcionamento pelos estabelecimentos comerciais e utilização sonora dentro dos parâmetros estipulados pelas leis. De domingo a quarta, das 8h às 23; quinta a sábado: 8h à 1h da manhã;

Segurança, em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil.

Controle de acesso

Os veículos particulares com moradores terão acesso pelos Pontos de Controle de Acesso. No entanto, será necessário apresentar comprovante de residência ou adesivo do último Carnaval.

Já os veículos particulares conduzindo clientes de bares e restaurantes, que também poderão trafegar nos pontos, assim como táxis e transporte de aplicativo, desde que comprovem que estejam em viagem.

Carros da Prefeitura, BPTur e viaturas de urgência sem trânsito livre também terão acesso pelos pontos.

Veja quais são os Pontos de Controle de Acesso:

Focca (Avenida Liberdade);

Rua 27 de Janeiro (Prefeitura);

Alto da Sé (impedir descida na Ladeira da Sé, exceto moradores que residam entre a Ladeira da Sé e Rua do Bonfim);

13 de Maio;

Igreja da Misericórdia (impedir descida de veículos pela Ladeira da Misericórdia – desviar o fluxo para a Rua Saldanha Marinho).

Crianças e adolescentes

Nos ensaios, o Conselho Tutelar e o CREAS atuarão para cessar os riscos do consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes por adolescentes.

Os órgãos também deverão realizar fiscalização de trabalho informal.

Saúde

Para garantir o bem-estar de olindenses e turistas, uma Unidade Básica de Saúde será instalada no Carmo.

A prefeitura também realizará ações de distribuição de preservativos e equipes estarão disponíveis para orientações e testagens rápidas.

Já a Vigilância Sanitária estará responsável pela fiscalização de alimentos e bebidas, controle de gelo e água dos estabelecimentos.

Para as mulheres, haverá uma Rede de Proteção. Em casos de denúncias, as vítimas poderão acionar o serviço pelos números:

180;

190;

153;

98879-0022.

Além disso, a administração municipal realizará campanhas para evitar assédio durante as festas, como “Não é não”, “Respeito também faz parte da folia” e “Assédio não é brincadeira”.

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