Prefeitura de Olinda derruba árvore condenada em local que foi cedido a ambulantes para o Carnaval

Um dia após denúncia publicada pela Folha de Pernambuco, a Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, realizou a derrubada de uma árvore que estava condenada e cujo local foi cedido para ambulantes trabalharem durante o Carnaval.

A árvore estava na rua Doutor Moreira Alves. A moradora Graça Azevedo reclamou que recebeu, há cerca de um mês, a informação da Defesa Civil que o muro da sua casa estava condenado por causa da árvore, em vias de cair.

“O secretário da Defesa Civil, então, condenou uma das árvores, dizendo que a que está encostada no muro está em estado de urgência. Na minha frente, ele ligou para o secretário de Patrimônio e disse sobre a árvore, dizendo que ela iria cair por cima do muro e pediu providências. Mas nada foi feito”, disse Graça, ao reclamar da situação.

A reportagem procurou a Prefeitura de Olinda. Em nota, a gestão municipal disse que, inicialmente, foi realizada a poda em 50%, mas que foi identificada a necessidade da derrubada total da árvore.

Confira a nota completa da Prefeitura de Olinda:

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria Executiva de Defesa Civil, informa que, inicialmente, a equipe fez uma vistoria na árvore da Rua Doutor Moreira Alves e, durante a inspeção, foi retirado material para análise. Foi constatado, ainda, a necessidade de executar o trabalho de poda em 50%, evitando riscos de queda.

Após a conclusão do laudo, emitido pelo engenheiro do setor de paisagismo, uma equipe da Defesa Civil voltou ao local, nesta sexta-feira (10), e executou a retirada total da árvore. A mesma estava com grau de inclinação elevado, chegando a encostar no muro de um imóvel.

A Defesa Civil informa, também, que será feita a compensação arbórea na área, assim como tem sido realizado por todo perímetro do Sítio Histórico.

