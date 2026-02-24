A- A+

PROJETO Prefeitura de Olinda inicia "Mapeamento da Proteção Animal" para estruturar ações mais eficazes Objetivo é identificar quem são, onde estão e como atuam os agentes da proteção animal na cidade a fim de ampliar o alcance de programas voltados ao cuidado e defesa dos animais

A Prefeitura de Olinda iniciou o Mapeamento da Proteção Animal, uma ação estratégica voltada ao cadastramento de protetores independentes, projetos e organizações não governamentais que atuam na causa animal no município.

A iniciativa tem como finalidade organizar informações, subsidiar relatórios técnicos e fortalecer o planejamento de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

O cadastramento deve ser feito através do formulário disponível no site da gestão, que permitirá identificar quem são, onde estão e como atuam os agentes da proteção animal na cidade.

Com esses dados, a gestão municipal poderá estruturar ações mais eficazes, desenvolver parcerias institucionais e ampliar o alcance de programas voltados à saúde, ao cuidado e à defesa dos animais.

Além de organizar o cenário atual da proteção animal em Olinda, o mapeamento também contribuirá para a construção de estratégias conjuntas entre poder público e sociedade civil, promovendo maior integração, transparência e eficiência nas iniciativas voltadas à causa.

A ação é coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, por meio da Secretaria Executiva de Proteção Animal, e integra um conjunto de medidas que buscam consolidar uma política pública permanente e estruturada para o setor.





