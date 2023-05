A- A+

Olinda Prefeitura de Olinda lança novo canal digital da ouvidoria; veja como acessar os serviços Em funcionamento desde o início do mês de maio, o canal já atendeu mais de 20 solicitações

Chamado de eOuve, o canal digital da Ouvidoria Geral da cidade de Olinda foi lançado pela prefeitura do município com o objetivo de facilitar o acesso dos moradores aos serviços públicos do município. Em funcionamento desde o início de maio, a ferramenta integra o portal da Prefeitura de Olinda.

Segundo a própria ouvidoria, das 20 solicitações que o canal já recebeu desde o ínicio deste mês até esta sexta-feira (5) sete foram concluídas, outras sete estão em andamento e 11 estão em aberto.

Como funciona a nova ouvidoria?

O morador que acessar o portal tem acesso a várias temáticas que a ouvidoria pode auxiliar, quer seja uma questão relacionada ao fundo de previdência ou uma dúvida com a Defesa Civil. Através da ferramenta, o morador pode solicitar informações, tirar dúvidas, registrar reclamações, fazer denúncias, enviar sugestões e elogios.

As manifestações são então analisadas e encaminhadas às áreas responsáveis para o tratamento ou apuração.

A partir disso, são gerados protocolos que podem ser acompanhados pelo solicitante. Cada protocolo tem o prazo de 30 dias para serem respondidos, podendo ser prorrogados por mais 30 se houver a necessidade.

Vale ressaltar que as solicitações que são identificadas, ou seja, a pessoa que solicitou se identificou para fazê-la, só pode ser consultada no portal após o login da conta criada especificamente para o canal da ouvidoria. Ou seja, sem opção de ser identificado através do Google ou rede social.

Caso a manifestação não seja identificada, ela pode ser consultada sem a necessidade de login ou cadastro. A Ouvidoria Pública de Olinda funciona, também, de forma presencial. Sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no Palácio dos Governadores, sede da administração municipal.

