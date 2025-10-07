A- A+

OBRAS Prefeitura de Olinda marca data de entrega da Praça Duque de Caxias, em Casa Caiada Local contará com um playground moderno e inclusivo, pensado para diferentes faixas etárias

Entrando na reta final das obras, a Praça Duque de Caxias, localizada em Casa Caiada, teve sua data de entrega definida pela Prefeitura de Olinda.

Após uma vistoria realizada recentemente pela gestão municipal, o equipamento, que contará com instalações mais acessíveis, estará disponível para a população no próximo domingo (12).

O espaço contará com nova arborização, paisagismo, iluminação, pista repaginada e uma estação elevatória.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é garantir deslocamento mais seguro entre a praça e a praia, especialmente para pessoas com dificuldades de mobilidade.

Um dos destaques da praça após a reforma será a instalação de um playground moderno e inclusivo, pensado para diferentes faixas etárias. Além disso, o equipamento também teve a quadra poliesportiva requalificada.

“Essa requalificação integra todo o conjunto da nova orla. É um projeto arrojado e moderno, que traz acessibilidade, lazer e mais qualidade de vida. Teremos playground, quadra e pista renovados, paisagismo e iluminação nova, garantindo acesso e conforto para todos”, afirmou a secretária de Obras, Cláudia Peregrino.

