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Outubro Rosa: ação em Olinda tem mutirão de citologia e serviços de saúde nesta quinta-feira (8)

Política social está integrada aos projetos da área de saúde e prevenção que a prefeitura da cidade oferece a sua população

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Prefeitura de Olinda promove ação do Outubro Rosa com mutirão de citologia e serviços de saúdePrefeitura de Olinda promove ação do Outubro Rosa com mutirão de citologia e serviços de saúde - Foto: Canva/Reprodução

O bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe na próxima quinta-feira (8), a ação Outubro Rosa, um projeto dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama.

O evento, promovido pela Secretaria de Saúde municipal, ocorre na Policlínica Martagão Gesteira, localizada na Avenida Professor Andrade Bezerra, nº 2036.

A programação começa às 8h, e as pessoas que estiverem presentes terão acesso a palestras de orientação e cuidados para o câncer, além de um mutirão de citologia, teste de glicemia e aferição da pressão arterial.

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Esta política social está integrada aos projetos da área de saúde e prevenção que a prefeitura da cidade oferece a sua população, de acordo com a prefeitura. 

Serviço - Ação Outubro Rosa
Data: quinta-feira, 8 de outubro 
Horário: a partir das 8h 
Local: Policlínica Martagão Gesteira – Av. Prof. Andrade Bezerra, 2036, Salgadinho 
Serviços: mutirão de citologia, palestras sobre prevenção e cuidados no Outubro Rosa, aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

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