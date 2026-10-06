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Pernambuco Outubro Rosa: ação em Olinda tem mutirão de citologia e serviços de saúde nesta quinta-feira (8) Política social está integrada aos projetos da área de saúde e prevenção que a prefeitura da cidade oferece a sua população

O bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe na próxima quinta-feira (8), a ação Outubro Rosa, um projeto dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama.

O evento, promovido pela Secretaria de Saúde municipal, ocorre na Policlínica Martagão Gesteira, localizada na Avenida Professor Andrade Bezerra, nº 2036.

A programação começa às 8h, e as pessoas que estiverem presentes terão acesso a palestras de orientação e cuidados para o câncer, além de um mutirão de citologia, teste de glicemia e aferição da pressão arterial.

Esta política social está integrada aos projetos da área de saúde e prevenção que a prefeitura da cidade oferece a sua população, de acordo com a prefeitura.

Serviço - Ação Outubro Rosa

Data: quinta-feira, 8 de outubro

Horário: a partir das 8h

Local: Policlínica Martagão Gesteira – Av. Prof. Andrade Bezerra, 2036, Salgadinho

Serviços: mutirão de citologia, palestras sobre prevenção e cuidados no Outubro Rosa, aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

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