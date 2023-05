A- A+

GRANDE RECIFE Prefeitura de Paulista assume obra de duplicação da PE-01 Segundo a gestão, apesar de a via ser de gestão do Governo do Estado, a intervenção ficará a cargo do município

Obra orçada em R$ 14,5 milhões, a duplicação da avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, a PE-01, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, ficará a cargo da prefeitura. Apesar de a conservação da via ser de responsabilidade do Governo do Estado, por ser uma rodovia estadual, a gestão municipal disse que assumirá a responsabilidade da intervenção por ser uma via urbana.

O serviço de duplicação da rodovia deve ficar pronto até o fim do segundo semestre deste ano, segundo prometeu a Prefeitura de Paulista. O trecho a ser duplicado vai do Forte de Pau Amarelo até o encontro com a PE-22, no bairro da Conceição. Essa área tem cerca de 4 quilômetros de extensão.

Na terça-feira (30), representantes do município e da construtora responsável pela obra fizeram uma vistoria no local. O engenheiro e secretário de Infraestrutura da cidade, Jorge Carreiro, e o engenheiro da Ancar, Leandro Lemos, estiveram na inspeção.

De acordo com a Prefeitura de Paulista, já foram feitos 560 metros de rede de drenagem e instaladas 21 caixas coletoras para o escoamento das águas das chuvas. Serão construídas também calçadas com acessibilidade, e a implantação de iluminação pública.

O secretário Jorge Carreiro ainda disse que entendimentos estão sendo mantidos com o Governo do Estado para a renovação dos tubos do fornecimento d'água, que ficam sob a rodovia para prevenir a ocorrência de vazamentos.

Veja também

inteligência artificial Primeira-ministra da Dinamarca faz discurso parcialmente escrito por ChatGPT