A- A+

CARNAVAL 2026 Prefeitura de Paulista divulga programação dos polos oficiais do município Polo Janga conta com cinco dias de shows e reúne diversos artistas locais e regionais

A Prefeitura do Paulista divulgou, na última sexta-feira (6), a programação dos polos oficiais do Carnaval 2026, que inclui o Polo Janga, o Polo Afro e o Polo Infantil Paineiras.

A iniciativa reforça a descentralização da festa e amplia o acesso da população às atividades culturais em diferentes territórios do município.

O Polo Janga contará com um palco montado na orla da Praia do Janga, próximo ao Mini Mundo, e receberá atrações musicais entre os dias 13 e 17 de fevereiro, reunindo artistas locais, regionais e apresentações com apoio do Governo do Estado.

Em um dos principais cartões-postais da cidade, a estrutura foi planejada para garantir conforto, segurança e organização ao público.

A abertura da programação acontece nesta sexta-feira (13), a partir das 17h, com apresentação da Escola Gigante de Samba, seguida por Flay, Priscila Senna, Rosa Maia e Lipe Lucena.

No sábado (14), o palco do Polo Janga recebe Cristiano Diniz, Laura e Larissa, Sheldon, Solange Almeida e a Banda Cariciar, mantendo a diversidade de ritmos e estilos musicais. Já no domingo (15), sobem ao palco Deb Lima, Renato Pires, MC Tocha, Helton Lima e Kaik Goes, garantindo animação do início da tarde até a noite.

A programação segue na segunda-feira (16) com shows de Olhar Fatal, Juciê, Valkíria Santana, Raissa Brito e a Banda Feitiço de Menina. No encerramento das atividades do Polo Janga, que acontece na terça-feira (17), o público confere as apresentações de Vitinho Polêmico, Pisada de Bacana, Banda Sentimentos, Dany Miller e Eduarda Alves.

Os outros polos

- Polo Afro

O Polo Afro será realizado na próxima terças-feira (17), na Rua Orobó, a partir das 16h, no bairro Arthur Lundgren I, em Paratibe, em frente ao Terreiro Talabi.

A programação tem início com a saída do Bloco Morto Carregando o Vivo e o desfile de bonecos gigantes, valorizando as expressões da cultura afro-brasileira. Foto: PMP / Divulgação

A partir das 17h, começam as atrações de palco, com apresentações dos grupos: Som de Boteco; Celebração a Zeca do Rolete, com Jaqueline Leite e a Família Zeca do Rolete; Mestre Almir; Afoxé Filhos de Xangô; Bloco Lírico Sempre Feliz.

- Polo Infantil Paineiras

No Ecoparque das Paineiras, próximo ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira, o Polo Paineiras promete muita animação para a criançada, com uma programação no domingo (15) e na segunda-feira (16), das 14h às 19h.

No palco, durante os dois dias, haverá apresentações de Mateus e Katerina, Coletivo Coco de Água Doce, Vinnicircus e Projeto Jangadinha, com Ylana.

A garotada também aproveitará a presença de atrações itinerantes, como: desfiles de bonecos, banho de espuma, orquestra, oficinas de frevo com passistas e arte educadores.

Veja também