Paulista: bairro de Paratibe recebe ação do Outubro Rosa com mamografias gratuitas
Atendimento itinerante na Unidade de Saúde do bairro disponibiliza 80 exames nesta quarta-feira (7) para mulheres de 40 a 74 anos
A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, recebe ações do Outubro Rosa nesta quarta-feira (7), promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde.
A iniciativa de conscientização e diagnóstico precoce do câncer de mama atracará com sua unidade móvel de mamografia na Unidade de Saúde da Família (USF) Euzanir Ferreira, no bairro de Paratibe.
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Ao todo, serão ofertados 80 exames gratuitos, das 8h às 16h, distribuídos em duas etapas: 40 senhas no turno da manhã e outras 40 no período da tarde.
A ação é voltada prioritariamente para mulheres na faixa etária entre 40 e 74 anos, público indicado pelas diretrizes do Ministério da Saúde para o rastreamento preventivo da doença.
Para ser atendida, a paciente deve comparecer ao local e apresentar documento oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.
A mobilização integra o conjunto de ações desenvolvidas pelo município durante todo o mês de outubro e busca descentralizar o acesso aos exames e agilizar a identificação precoce do câncer de mama.
Serviço
Data: Quarta-feira (7)
Horário: 8h às 16h, com 40 vagas para a manhã e 40 para a tarde
Local: USF Euzanir Ferreira - Avenida Lindolfo Collor, nº 1.409, Paratibe
Documentação: Documento oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência
Público-alvo: Mulheres entre 40 e 74 anos
Valor: Gratuito