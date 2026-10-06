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OUTUBRO ROSA Paulista: bairro de Paratibe recebe ação do Outubro Rosa com mamografias gratuitas Atendimento itinerante na Unidade de Saúde do bairro disponibiliza 80 exames nesta quarta-feira (7) para mulheres de 40 a 74 anos

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, recebe ações do Outubro Rosa nesta quarta-feira (7), promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde.



A iniciativa de conscientização e diagnóstico precoce do câncer de mama atracará com sua unidade móvel de mamografia na Unidade de Saúde da Família (USF) Euzanir Ferreira, no bairro de Paratibe.





Ao todo, serão ofertados 80 exames gratuitos, das 8h às 16h, distribuídos em duas etapas: 40 senhas no turno da manhã e outras 40 no período da tarde.



A ação é voltada prioritariamente para mulheres na faixa etária entre 40 e 74 anos, público indicado pelas diretrizes do Ministério da Saúde para o rastreamento preventivo da doença.

Paulista realiza ação do Outubro Rosa com mamografias gratuitas em Paratibe. Foto: Chico Peixoto / SEI





Para ser atendida, a paciente deve comparecer ao local e apresentar documento oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.

A mobilização integra o conjunto de ações desenvolvidas pelo município durante todo o mês de outubro e busca descentralizar o acesso aos exames e agilizar a identificação precoce do câncer de mama.



Serviço

Data: Quarta-feira (7)

Horário: 8h às 16h, com 40 vagas para a manhã e 40 para a tarde

Local: USF Euzanir Ferreira - Avenida Lindolfo Collor, nº 1.409, Paratibe

Documentação: Documento oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência

Público-alvo: Mulheres entre 40 e 74 anos

Valor: Gratuito

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