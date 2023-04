A- A+

RIO DE JANEIRO Prefeitura de Paulo de Frontin, no RJ, distribui ovos de Páscoa estragados e gera revolta As reclamações foram principalmente quanto ao cheiro ruim, gosto azedo, mofo no recheio, além de alguns produtos não apresentarem data de validade na embalagem

Era para ser um presente para fazer mais feliz a Páscoa dos estudantes da rede municipal de Engenheiro Paulo de Frontin, no centro sul do estado do Rio, menos de 100 quilômetros da capital.



De acordo com responsáveis, alguns dos estudantes receberam ovos de chocolate estragados. Uma mulher foi às redes sociais para reclamar: "Mamães, olhem bem os ovos (de chocolate) que seus filhos ganharam na escola. Fui observar o do meu filho e estava realmente estragado", escreveu.

As reclamações foram principalmente quanto ao cheiro ruim, gosto azedo, mofo no recheio, além de alguns produtos não apresentarem data de validade na embalagem.



Após a repercussão negativa a prefeitura emitiu nota na qual lamenta o fato e informa ter notificado a empresa contratada por licitação para confeccionar os produtos. De acordo com o texto as pessoas que receberam produtos em mau estado receberão novos ovos de Páscoa nesta sexta-feira (7).

“Foi observado através de publicações em redes sociais, algumas postagens de mães de alunos municipais após a entrega da cesta de Páscoa. Vale ressaltar que nosso compromisso é ter qualidade nos produtos entregues e nosso intuito é sempre ver a felicidade e a alegria de nossos alunos. Com isso informamos que notificamos a empresa e pedimos que, aos que tiveram problemas com o produto entregue, faça a troca dia 07/04 de 9h às 12h”, diz o texto publicado numa rede social do município.



Não foi divulgada a quantidade de produtos com problema. A distribuição foi feita entre 1.700 alunos de nove instituições (sete escolas e duas creches).

Veja também

EUA Mansão de Michael Jordan é invadida, e suspeito é preso no local, diz revista