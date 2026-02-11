Prefeitura de Pesqueira divulga programação completa do Carnaval 2026
A programação tem nomes já confirmados como Mc Tróia, Tocha, DJ Marcílio e Claiton Rasta, além de atrações locais
Embalado pelo slogan “O que era bom… agora vai ficar ainda melhor”, o Carnaval de Pesqueira 2026 reunirá diferentes ritmos e estilos musicais de sábado a terça-feira de Carnaval, sempre no horário das 13h às 22h.
A programação tem nomes já confirmados como Mc Tróia, Tocha, DJ Marcílio e Claiton Rasta, além de atrações locais.De acordo com o Prefeito de Pesqueira, Cacique Marcos Xukuru, o Polo Prado traduz o espírito plural do Carnaval da cidade.
“Pesqueira tem uma cultura viva e diversa. O Polo Prado chega para ampliar ainda mais essa experiência, mostrando que nosso Carnaval é democrático, multicultural e feito para todos. É mais um espaço que fortalece nossos artistas e confirma Pesqueira como referência no interior do estado”, destacou.
A programação completa, com datas e horários de todas as atrações, já está disponível nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Pesqueira e também no aplicativo “Carnaval de Pesqueira 2026”, que pode ser baixado gratuitamente tanto para iOS quanto para Android.
O Polo Prado integra o conjunto de polos do Carnaval 2026, ao lado do Polo Principal e dos polos descentralizados, reforçando o compromisso da gestão municipal com uma festa organizada, plural e espalhada por toda a cidade.
