Prefeitura de Petrolina disponibiliza 500 vagas para casamento comunitário; veja como se inscrever

A- A+

A Prefeitura de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, disponiliza 500 vagas para que casais que moram no município possam participar do casamento comunitário. As inscrições, que são gratuitas, abrem na próxima segunda-feira (6) e se estendem até a sexta (10). A cerimônia de matrimônio está marcada para o dia 20 de dezembro.

Como requisitos, a prefeitura delimita que os participantes devem:

- ser maior de 18 anos;

- apresentar Certidão de Nascimento; cópia de RG e CPF; comprovante de endereço de Petrolina (no nome dos noivos ou dos pais); e cópias de CPF e RG das duas testemunhas.

Além disso, se algum membro do casal for divorciado, é preciso apresentar também: Certidão de Casamento com a averbação do divórcio e cópia da sentença de divórcio. Se um dos noivos for viúvo, é preciso mostrar para análise Certidão de Casamento e Cópia autenticada do óbito, Certidão Negativa de Bens do (a) falecido (a) e do (a) noivo (a).

As inscrições podem ser realizadas presencialmente na Secretaria Executiva de Direitos Humanos do município, das 8h às 12h, entre segunda e sexta-feira da próxima semana. O casamento comunitário é uma parceria com o Cartório do Registro Civil de Petrolina e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Petrolina.

"Nos anos anteriores, o nosso casamento comunitário disponibilizava 100 vagas. Esse ano, o prefeito Simão Durando pediu nosso empenho para fazermos uma cerimônia ainda maior e melhor, por isso, estamos dando a oportunidade de 500 casais realizarem seu sonho", finalizou a secretária executiva de Direitos Humanos, Rosarinha Coelho.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Blinken afirma que Israel tem 'direito' e 'obrigação' de se defender