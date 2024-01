Prefeitura de Petrolina prorroga inscrições para concursos de fantasias

A- A+

As inscrições para o Concurso de Fantasias Carnavalescas do 24º Baile Municipal de Petrolina foram prorrogadas até a próxima quinta-feira (17). Os interessados deverão se inscrever exclusivamente pela internet, via e-mail: [email protected].

A Prefeitura de Petrolina irá premiar as três primeiras colocadas nas categorias Luxo, Originalidade, Arranjo de Cabeça e Infantil Fantasia de Papel. Neste ano o evento terá premiação total de R$ 45.300.

O Concurso de Fantasias é o primeiro evento pré-carnavalesco do município, e será realizado no dia 26 de janeiro, a partir das 19h, na Praça 21 de Setembro. No dia 27, as fantasias vencedoras participarão de um desfile especial durante o 24º Baile Municipal, que acontece no Iate Clube.



