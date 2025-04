A- A+

PETROLINA Prefeitura de Petrolina realiza mapeamento detalhado da população em situação de rua Iniciativa tem como objetivo traçar o perfil social desses indivíduos e identificar as condições de vida, a fim de aprimorar as ações de assistência e cuidados

A Prefeitura de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, por meio da Secretaria de Saúde do município, está realizando um mapeamento detalhado para compreender a realidade da população em situação de rua da cidade.

A iniciativa tem como objetivo traçar o perfil social desses indivíduos e identificar as condições de vida, a fim de aprimorar as ações de assistência e cuidados, com foco no programa Consultório na Rua.

O mapeamento busca identificar aspectos importantes sobre as pessoas que vivem nessas condições, como faixa etária, gênero, renda e acesso à alimentação, além de registrar a localização de cada um.

Com base nas informações obtidas, o intuito é que a Secretaria de Saúde consiga desenvolver estratégias mais eficazes de acolhimento e atendimento à população em situação de rua.

O levantamento está sendo feito de duas maneiras. A primeira é a busca ativa realizada pelas equipes do programa Consultório na Rua, que percorrem diferentes pontos da cidade em horários variados. Essas equipes observam a dinâmica dos locais e realizam abordagens humanizadas.

A segunda frente do mapeamento ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com o apoio de outros profissionais de saúde que ajudam na coleta de dados e informações sobre as condições da população em situação de rua.

O objetivo final da ação é promover um atendimento mais direcionado e eficiente, garantindo melhores condições de saúde e suporte para essa população vulnerável.

