A- A+

CARNAVAL 2026 Prefeitura de Salgueiro anuncia programação oficial do Carnaval 2026 Edição deste ano recebeu o tema "80 anos da Bicharada do Mestre Jaime"; programação foi divulgada no último domingo (8)

A festividade, que acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro, teve as principais atrações reveladas pelo prefeito Fabinho Lisandro, no último dia 1°, logo após a realização de um arrastão cultural pelas principais ruas e avenidas da cidade.

O Carnaval da maior cidade do Sertão Central conta com atrações musicais em trio elétrico e palco, nos polos Bomba e Multicultural (ao lado da Casa da Cultura) e nos distritos de Umãs e Conceição das Crioulas.

A programação da festa

O evento no distrito de Conceição das Crioulas terá shows de Ítalo Ramon, Anão da Pisadinha, Groove Nervoso e Rodrigo Xonado, durante os dias 14 e 15 de fevereiro.

Em Umãs, o Carnaval acontece entre os dias 15 e 17, com apresentações da Orquestra Imperial, Cia Soul Dance, Dan Aleixo, Marcílio Kynô, Flay, Júnior Silva, Jailson Lima & Ericka Andrade e Matheus O Matt.

O Polo Multicultural será animado pela Cia de Dança Traço Mágico, Grupo Musical Dó Ré Mirim e banda Milk Shake, no dia 15; o rock das bandas Zerooitosete, Jay Ferri, Batuketos, Sistema em Caos e Old Tape, no dia 16; e a orquestra e passistas de frevo do projeto Groove de Rua e Bastinho e Orquestra Frevo Bronzeada, no dia 17.

- Sexta-feira, 13 de fevereiro: Bloco das Virgens

Trio elétrico: Mari Fernandez

Palco no Polo Bomba: Léo de Luxo, Uayzzee DJ, Auriza, Maricélia e Weslayne

- Sábado, 14 de fevereiro

Trio elétrico: Rubynho (ex-Oz Bambaz)

Palco no Polo Bomba: Orquestra Reprise, Zumzum Bamba, A Barka Maluca (matinê infantil) e Dilsinho

- Domingo, 15 de fevereiro

Trio elétrico: Pagoguetho

Palco no Polo Bomba: Maestro Forró, Raphaela Santos e Rodriguinho

- Segunda-feira, 16 de fevereiro

Trio elétrico: Márcia Felipe

Palco no Polo Bomba: Antunes Alves, Camila Yasmine, Nena Queiroga e Geraldinho Lins

- Terça-feira, 17 de fevereiro

Trio elétrico: Fabiana Santiago

Palco no Polo Bomba: Jameckson, Patusco e Kevin Jonny

As festividades estão sendo realizadas pela prefeitura, por meio das secretárias de Desenvolvimento Econômico e de Cultura e Esportes, com apoio do Governo de Pernambuco, por meio da Fundarpe e da Secretaria de Cultura. O evento ainda conta com incentivo do Governo Federal e outros parceiros.

Com muita animação, Salgueiro realiza a 2ª edição do Baile Municipal

A Prefeitura de Salgueiro realizou, na noite da última sexta-feira (6), a 2ª edição do Baile Municipal, com muita animação e alegria do público presente. Por meio da comercialização de mesas e ingressos, a festa solidária arrecadou recursos para a Apae de Salgueiro

O evento contou com shows musicais da Banda Freviando, prata da casa, e do cantor pernambucano Geraldinho Lins que, assim como na 1ª edição, no ano passado, doou o cachê do show em benefício de uma boa causa.

As duas atrações fizeram o público cair na folia ao som de muitos clássicos carnavalescos em ritmo de frevo, caboclinho, maracatu, entre outras sonoridades. Jovens, adultos e idosos extravasaram alegria e sintonia em uma noite de muita descontração.

2º Baile Municipal de Salgueiro busca valorizar as raízes carnavalescas do município com muitos ritmos que agitavam os antigos e tradicionais carnavais da cidade. Foto: Prefeitura de Salgueiro / Divulgação

De forma criativa, muitos foliões se fantasiaram e curtiram o evento pré-carnavalesco com muita irreverência e bom-humor, se preparando para o período oficial de Carnaval, que inicia nesta sexta-feira (13) e segue até a terça-feira (17).

O prefeito do município, Fabinho Lisandro, prestigiou o evento acompanhado da primeira-dama, Juliana Alves, e de Fernando Filho, deputado federal, e Joãozinho Tenório, deputado estadual. Também estiveram presentes várias personalidades do município e moradores de diversas bairros de Salgueiro, tanto da área urbana quanto rural.

Além de valorizar a autêntica cultura carnavalesca, a realização do Baile Municipal é uma forma de resgatar os tradicionais carnavais da cidade, que eram realizados em clubes.

Veja também