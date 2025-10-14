A- A+

BRASIL Prefeitura de SP pagou R$ 880 mil para primo de secretário cantar em quermesses Com sete ouvintes mensais no Spotify, Davi Goulart tem sido contratado pela prefeitura de São Paulo para apresentações; ele é parente de Rodrigo Goulart, titular do Desenvolvimento Econômico, que destinou emendas para os eventos

Um cantor com sete ouvintes mensais no Spotify tem sido contratado com frequência pela Secretaria de Cultura da prefeitura de São Paulo para realizar shows em quermesses com cachê de R$ 50 mil.

Desde junho de 2023, Davi Goulart já recebeu R$ 880 mil da gestão Ricardo Nunes ( MDB), sempre sem licitação, sob a justificativa de ser um artista “consagrado” — o total deve subir para R$ 930 mil após apresentação feita anteontem e que ainda não foi paga.

Ele é primo de Rodrigo Goulart, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da prefeitura. Nos documentos que justificam a contratação como artista consagrado, os técnicos sempre citam que Davi supostamente foi elogiado por Neymar por uma música gravada em 2013. Consagrado, ele não precisa se encaixar no teto de R$ 3,5 mil por apresentação, previsto em portaria municipal.

“Sempre um fã desse meu primo querido, que desde criança é atração das reuniões de família. Ele ainda é afilhado do meu pai, então a gente tem esse carinho especial”, disse Rodrigo, em vídeo nas redes sociais, ao agradecer o apoio do primo cantor nas eleições do ano passado — a postagem foi apagada logo depois do GLOBO acionar a Secretaria de Comunicação da prefeitura, e republicada 12 minutos após nova mensagem da reportagem à Ascom.

Em nota, a Secretaria de Cultura disse que “todas as contratações artísticas seguem rigorosamente os critérios legais” e que “cada processo inclui a comprovação de valores compatíveis e a documentação que atesta a consagração dos artistas”. Rodrigo Goulart disse que seu posicionamento é o da Secretaria de Comunicação da prefeitura e não compartilhou os contatos de seu primo, que não respondeu a mensagens enviadas pelas redes sociais.

Davi tem sido contratado pela Secretaria de Cultura em projetos que receberam emenda do primo, vereador licenciado. No ano passado, Rodrigo destinou R$ 700 mil em duas emendas ao Circuito Cultural de Rua, programa da prefeitura que paga por shows em quermesses e festas de bairro. Nos dois meses seguintes aos repasses, Davi foi procurado pela Cultura para três contratos que somaram R$ 425 mil em cachês. No Instagram, agradeceu ao primo pelo “apoio”.

Nos últimos anos, Rodrigo tem concentrado suas emendas em eventos e artistas da Fino Tom, a produtora que representa Davi. Entre 2023 e 2024, foram 47 emendas, de mais de R$ 3 milhões, condicionadas à contratação de artistas predeterminados.

O vereador diz o artista que deve ser contratado, a empresa intermediária e o valor do show. Entre 2023 e 2024, 11 emendas tinham como objetivo a contratação de Nandu Carvalho, cinco o grupo de forró Os Disponíveis e seis a banda Fun7. Esses três agenciados da Fino Tom levaram R$ 1,1 milhão em emendas impositivas de Goulart em dois anos.



Animador de churrasco

Procurada, a Fino Tom disse que só responderia perguntas após ler a matéria publicada. Em nota, disse que “observa integralmente todos os requisitos e limites legais, com a devida diligência, seja na prefeitura de São Paulo ou em qualquer outro município”.

Davi foi contratado pela prefeitura pela primeira vez em junho de 2023, para duas apresentações da dupla de viola caipira David & Nélio durante o rush no centro antigo de São Paulo. A dupla recebeu R$ 5 mil por show, teto da Tabela de Referência de Contratações Artísticas da pasta de Cultura.

Até então, Davi animava churrascos e musicava pedidos de casamento, como mostra seu Instagram. Menos de um mês depois dessa primeira apresentação, a Secretaria de Cultura o procurou para dois shows no “circuito quermesses”, de apresentações em pequenos palcos de festas católicas.

A partir dali, nas nove vezes que contratou Davi para tocar em quermesses — às vezes com mais de um show por contrato —, a gestão Nunes sempre adotou a inexigibilidade de licitação, autorizada pela legislação federal quando o artista é “consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública”. Por determinação do Tribunal de Contas do Município, isso deve ser demonstrado por documentos e por parecer técnico de um servidor que atesta a “consagração” e analisa a justificativa de preços.

Em todas as vezes, a documentação foi colocada em sigilo e a justificativa técnica foi um texto retirado do site do artista. Os pareceres dizem que “Davi participou de um álbum experimental em 2014 voltado ao pop sertanejo, produzido pelo maestro Ney Marques, onde destaca-se a música ‘Taça de Vinho’, que rodou o mundo sendo elogiado até pelo jogador do Barcelona Neymar JR, entre outros artistas e atletas. Em 2017 gravou o clipe da música ‘quando o amor maltrata’ canção composta pelo Hudson (da dupla sertaneja Edson e Hudson)”.

Os pareceres ainda explicam, desde 2023, que “atualmente Davi Goulart está em turnê por São Paulo, e se preparando para gravar alguns singles acústicos”. A agenda do artista, compartilhada nas redes, envolve só apresentações em barzinhos da zona sul e os shows em quermesses.

Quando um órgão público deseja contratar um artista consagrado, é o músico quem dá o preço, que deve ser referenciado por contratações semelhantes. Normalmente, isso é checado no Portal Nacional de Contratações Públicas, mas como Davi nunca foi contratado por outro órgão público, tal parâmetro inexiste. Neste caso, o cachê referencial é calculado com base na documentação de três contratações recentes, apresentadas pela produtora.



Intervalo de bingo

Nas primeiras contratações, Davi apresentou notas fiscais de shows em duas quermesses da Cidade Dutra, na zona sul, ambas patrocinadas pela família Goulart, que tem ali seu reduto eleitoral. Segundo os documentos, as paróquias Santa Maria Goretti e Mãe Esperança — que são comandadas pelo mesmo pároco — pagaram, cada uma, R$ 24 mil para que o primo do vereador tocasse no intervalo do bingo. Procuradas, as paróquias não responderam.

Desde o ano passado, as notas usadas como referência são de valores entre R$ 50 mil e R$ 51 mil, sempre para shows em bares da região de Interlagos. Os contratantes nunca são os estabelecimentos, mas empresas como a Farol Musical, Apoio Segurança Privada, Sou 7 Produções, Caramelo Cultural, e Star World. A documentação não demonstra que os valores tenham sido pagos.

A Sou 7 e a Apoio são as contratantes das notas que justificam Os Disponíveis receber R$ 35 mil por apresentação. O grupo de forró tem dois ouvintes mensais no Spotify e menos de quatro mil seguidores no Instagram, mas cachê igual ao que o Bicho de Pé, banda histórica do forró que tem 600 mil ouvintes mensais.

Veja também