Prefeitura de SP vai liberar R$ 240 milhões em medidas de combate à dengue

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (13) a liberação de R$ 240 milhões para serem utilizados em medidas contra a dengue. Dentre as ações, é prevista a contratação de mais médicos para as UBS e ampliação no número de agentes de fiscalização.

Segundo a gestão municipal, 3.200 agentes do Programa Operação Trabalho (POT) serão contratados. Eles percorrerão casas e locais públicos nas regiões das 32 subprefeituras para localizar focos do mosquito e também para conscientizar a população sobre os riscos de manter água parada sem proteção nas casas.

Além disso, as AMAs (Assistência Médica Ambulatorial) que hoje funcionam até às 19h, a partir de segunda-feira (18) passam a funcionar até às 22h. A prefeitura colocará nas ruas outros 30 novos carros de nebulização (fumacê) para matar os mosquitos.

Na semana passada, a gestão do prefeito Ricardo Nunes começou a usar cinco drones para detectar e eliminar focos de larvas do aedes agypti. Os equipamentos atuam com disparo de larvicida e são utilizados em locais onde os agentes de saúde não conseguem acessar, como telhados e outros pontos com acúmulo de objetos em terrenos baldios.

As medidas de combate à dengue vem na mesma semana em que o estado de São Paulo contabilizou 60 mortes causadas pela doença em 2024, segundo dados divulgados pelo painel de controle da doença da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Na capital, são oito mortes registradas, sendo que 75% delas ocorreram em menos de sete dias após o início dos sintomas. Já são 47.409 casos confirmados de dengue na cidade.

De acordo com a prefeitura, os registros estão concentrados, em sua maioria, em 15 bairros: Vila Jaguará, Parque São Domingos, Itaquera, Jaçanã, São Miguel Paulista, Vila Leopoldina, Anhanguera, Tremembé, Campo Limpo, Vila Maria, Guaianases, Lapa, Água Rasa, Lajeado e Vila Medeiros.

