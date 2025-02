A- A+

CHUVAS Prefeitura disponibiliza dez abrigos temporários no Recife; confira locais Sete locais já estão disponíveis e outros três serão abertos até o fim do dia

Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Em decorrência das fortes chuvas que atingiram a capital pernambucana nesta quarta-feira (5), a Prefeitura do Recife (PCR) está disponibilizando 500 vagas distribuídas em sete abrigos temporários para as pessoas que precisam se afastar de suas casas.

Desse total, 90 já estão ocupadas. Além disso, outros três abrigos serão abertos até esta noite, chegando a dez unidades em funcionamento e 800 vagas asseguradas, informa a PCR. Os endereços dos novos abrigos ainda não foram informados.

As vagas são destinadas a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade por conta do local onde moram.

""Nos abrigos, temos o kit de higiene, alimentação, acompanhamento da assistência social, da saúde, para todo mundo que precisar, para quem está em área de morro, área de risco e áreas ribeirinhas que são alagáveis. Os abrigos vão estar presentes em todas as RPAs do Recife", afirmou o prefeito João Campos, durante visita ao abrigo do Centro Bidu Krause nesta tarde.

No caso do abrigo que fica localizado no Bidu Krause, todas as pessoas vieram da comunidade Sapo Nu, no Curado - no limite entre o Recife e a vizinha Jaboatão dos Guararapes.

Quando chegam no espaço, as famílias têm acesso aos serviços de assistência social da PCR. Além da alimentação, têm acesso à água, cuidados médicos, material de higiene, cama, cobertores e outros itens para quem precisa passar a noite. Em cada um dos abrigos temporários, serão servidas três refeições diárias.



Confira os abrigos temporários já em funcionamento no Recife e seu respectivo número de vagas:



- Escola Municipal de Água Fria (Campina do Barreto), 80 lugares;



- Centro Social Bidu Krause (Curado), outros 80;



- Igreja Batista Coqueiral (Coqueiral), 50;



- Igreja Batista do Caçote (Areias), 100 vagas;

- Igreja Batista Nacional (Coqueiral), 30 vagas;



- Escola Municipal Professor Florestan Fernandes (Ibura), 110;



- Abrigo Emergencial do Gusmão (São José), 50 vagas.



