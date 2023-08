A- A+

Saúde Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho oferece procedimento gratuito de colocação de DIU Serviço é realizado às quartas-feiras no Centro de Referência de Saúde da Mulher II, em Ponte dos Carvalhos

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho está oferecendo gratuitamente o procedimento de colocação do DIU para mulheres moradoras do município. O método contraceptivo é considerado um dos mais seguros e de baixo efeito colateral.

O serviço está sendo disponibilizado no Centro de Referência de Saúde da Mulher II, em Ponte dos Carvalhos, nas quartas-feiras.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, para receber o DIU, é necessário apresentar os exames de prevenção e ultrassonografia transvaginal na validade (feito no período de 3 meses) e realizar o exame de BHCG.

“Estamos fazendo mutirões semanais para estimular o uso do DIU, principalmente nas mulheres mais jovens”, ressalta a coordenadora da Saúde da Mulher, Gisele Paiva. “Como todo método, o DIU pode apresentar falhas, mas sua eficiência é semelhante à de uma laqueadura tubária”.

Este ano a prefeitura realizou mais de cem procedimentos. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que 30% dos casos de gravidez indesejada no município são de adolescentes.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 60% das mulheres que engravidam na adolescência terão a segunda gravidez antes dos 18 anos.

De acordo com a rede municipal de saúde, o DIU utilizado para o procedimento é o de cobre, que tem duração de 10 anos e não possui hormônio.

Vale lembrar que o dispositivo é contraindicado para pacientes com adenomiose (presença de glândulas endometriais no miométrio), endometriose (distúrbio no tecido que reveste o útero) e mulheres com grande fluxo menstrual. A avaliação anual é feita durante o exame preventivo.

