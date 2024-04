Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho realiza ações de segurança integrada com os municípios

A- A+

O Cabo do Santo Agostinho será o primeiro município da Região Metropolitana do Recife a receber ações do Segurança Integrada com os Municípios (SIM). O SIM, que integra o Juntos Pela Segurança do Governo de Pernambuco, é a união de esforços de instituições federais, estaduais e municipais para o enfrentamento da violência e criminalidade.



Várias ações serão realizadas na próxima quinta (25) e sexta-feira (26), no Cabo, com o objetivo de ampliar a cooperação entre as instituições e o trabalho das forças policiais, no âmbito preventivo e operacional. “Essa cooperação é de extrema importância no combate e prevenção à criminalidade”, destacou o secretário de Defesa Social do Cabo de Santo Agostinho, Pablo Carvalho.



O Cabo de Santo Agostinho integra um grupo de trabalho, criado pelo Governo do Estado, com o intuito de estabelecer novas frentes de atuação, com a participação mais efetiva dos municípios nas questões de segurança pública. Dentro desse contexto, além das ações relacionadas a operacionalização dos órgãos de segurança que acontecerão na cidade, haverá atividades educativas e de prevenção à criminalidade no contexto escolar.



Cerca de 30 representantes das polícias civil, militar, guarda municipal, ministério público, defensoria pública, Secretaria da Mulher, entre outros, participarão de ações educativas em escolas do Cabo. O público-alvo são estudantes do 8º e 9º anos.



De acordo com o secretário municipal de Defesa Social, Pablo de Carvalho, dados do Governo do Estado apontam que 86% dos casos de crimes violentos por mortes que ocorrem no município estão relacionados ao narcotráfico. “Neste panorama, a maioria das vítimas são de jovens entre 13 e 29 anos, recrutados pelo tráfico”, diz Pablo.



A ideia da prevenção primária com os adolescentes é de dar um passo à frente na mudança da atual realidade. “É a partir políticas públicas que favoreçam e criem oportunidades para os jovens, do trabalho de conscientização, prevenção e de uma abordagem interativa que nos permita reverter o momento atual”, afirma o secretário.



As palestras acontecerão nas escolas Marivaldo Burégio de Lima, centro, e na Prefeito Eronides Francisco Soares, em Pontezinha, pela manhã e à tarde. Entre os assuntos a serem abordados estão o bullying, violência contra a mulher, inclusão social, direitos e deveres voltados à criança, saúde emocional, gravidez na adolescência e temáticas relevantes sobre prevenção à criminalidade.



As ações do SIM no Cabo de Santo Agostinho envolverá cerca de 200 integrantes das Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria da Fazenda Estadual, Secretaria Municipal de Defesa Social, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria da Mulher.

