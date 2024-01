A- A+

CARNAVAL Prefeitura do Cabo lança concurso de Rei e Rainha do Carnaval Candidatos devem se dirigir à Secretaria de Cultura a partir da segunda-feira (8)

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho lançou o Concurso de Rei e Rainha do Carnaval 2024. As inscrições vão acontecer a partir da segunda-feira (8) e seguem até o dia 26 de janeiro. Os interessados devem procurar a Secretaria de Cultura e Lazer, no Palácio da Cultura (prédio da antiga Prefeitura), das 9h às 16h.

Para se candidatar é necessário ter entre 18 e 40 anos, ser morador do Cabo e apresentar cópia de documento de identidade e uma foto de corpo inteiro. O vencedor do concurso será revelado no XV Baile Municipal que acontecerá no dia 2 de fevereiro, no Clube da Destilaria, a partir das 19h.

Os candidatos serão julgados pela desenvoltura, postura, simpatia e criatividade. O Rei e Rainha eleitos receberão, cada, a premiação no valor de R$5 mil.



