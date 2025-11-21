Sáb, 22 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado22/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INCLUSÃO

Prefeitura do Cabo lança programa "Praia para Todos" com banho de mar assistido

Ação também engloba atividades inclusivas para pessoas com deficiência

Reportar Erro
Praia de Calhetas, Cabo de Santo AgostinhoPraia de Calhetas, Cabo de Santo Agostinho - Foto: Nelson Almeida / AFP

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho lança, neste sábado (22), o programa “Praia para Todos”, iniciativa das Secretarias de Assistência Social e de Esportes que tem como objetivo democratizar o acesso ao lazer, ao esporte e ao banho de mar para pessoas com deficiência (PCD) e mobilidade reduzida.

A primeira edição será feita das 9h às 12h, na Praia de Enseada dos Corais. O programa seguirá de forma quinzenal, aos sábados, sem necessidade de inscrição prévia.

A ação oferecerá banho de mar assistido com cadeiras anfíbias, garantindo segurança e autonomia aos participantes, além de atividades inclusivas como alongamento, dança, exercícios funcionais e práticas esportivas adaptadas, entre elas vôlei sentado e frescobol sentado.

Leia também

• Heineken 0.0 Running Experience volta a movimentar a orla de Boa Viagem em dezembro

• Homem foragido da justiça é preso em Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho

• Corpo de advogada é encontrado na Praia de Calhetas após 4 dias de buscas

No lançamento, os participantes receberão kits com camisa UV, protetor solar e chapéu. A iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas à inclusão social e ao direito ao lazer, previstos na Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

A garantia de que pessoas com deficiência possam acessar o mar, praticar esportes e ocupar espaços de convivência tem sido amplamente defendida por especialistas como fator determinante para bem-estar, saúde física, autoestima e integração comunitária.

Programas de banho assistido e atividades adaptadas têm se consolidado como referência em diversas cidades brasileiras, contribuindo para romper barreiras e promover cidadania.

O Cabo de Santo Agostinho, dono de um dos litorais com praias de águas cristalinas, piscinas naturais e rica formação rochosa, avança ao utilizar esse patrimônio natural como instrumento de inclusão.

O município já vinha ampliando ações de acessibilidade e visibilidade para a população com deficiência, a exemplo da realização da Semana da Pessoa com Deficiência. Agora, com o “Praia para Todos”, fortalece uma política contínua de promoção da qualidade de vida e participação social.

O prefeito Lula Cabral explica que o programa representa mais um passo no compromisso da gestão com a inclusão:

“Nosso objetivo é garantir que todas as pessoas, independentemente de suas limitações, possam desfrutar da praia e viver plenamente esse contato com a natureza. A inclusão não pode ficar apenas no discurso; precisa chegar na prática, no cotidiano das famílias”.

Em Pernambuco, iniciativas semelhantes já são registradas no Recife, como o tradicional programa de banho assistido na Praia de Boa Viagem. A implementação do “Praia para Todos” no Cabo de Santo Agostinho amplia esse movimento no estado e fortalece uma rede de ações voltadas à acessibilidade no litoral.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter