INCLUSÃO Prefeitura do Cabo lança programa "Praia para Todos" com banho de mar assistido Ação também engloba atividades inclusivas para pessoas com deficiência

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho lança, neste sábado (22), o programa “Praia para Todos”, iniciativa das Secretarias de Assistência Social e de Esportes que tem como objetivo democratizar o acesso ao lazer, ao esporte e ao banho de mar para pessoas com deficiência (PCD) e mobilidade reduzida.

A primeira edição será feita das 9h às 12h, na Praia de Enseada dos Corais. O programa seguirá de forma quinzenal, aos sábados, sem necessidade de inscrição prévia.

A ação oferecerá banho de mar assistido com cadeiras anfíbias, garantindo segurança e autonomia aos participantes, além de atividades inclusivas como alongamento, dança, exercícios funcionais e práticas esportivas adaptadas, entre elas vôlei sentado e frescobol sentado.

No lançamento, os participantes receberão kits com camisa UV, protetor solar e chapéu. A iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas à inclusão social e ao direito ao lazer, previstos na Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

A garantia de que pessoas com deficiência possam acessar o mar, praticar esportes e ocupar espaços de convivência tem sido amplamente defendida por especialistas como fator determinante para bem-estar, saúde física, autoestima e integração comunitária.

Programas de banho assistido e atividades adaptadas têm se consolidado como referência em diversas cidades brasileiras, contribuindo para romper barreiras e promover cidadania.



O Cabo de Santo Agostinho, dono de um dos litorais com praias de águas cristalinas, piscinas naturais e rica formação rochosa, avança ao utilizar esse patrimônio natural como instrumento de inclusão.

O município já vinha ampliando ações de acessibilidade e visibilidade para a população com deficiência, a exemplo da realização da Semana da Pessoa com Deficiência. Agora, com o “Praia para Todos”, fortalece uma política contínua de promoção da qualidade de vida e participação social.

O prefeito Lula Cabral explica que o programa representa mais um passo no compromisso da gestão com a inclusão:

“Nosso objetivo é garantir que todas as pessoas, independentemente de suas limitações, possam desfrutar da praia e viver plenamente esse contato com a natureza. A inclusão não pode ficar apenas no discurso; precisa chegar na prática, no cotidiano das famílias”.

Em Pernambuco, iniciativas semelhantes já são registradas no Recife, como o tradicional programa de banho assistido na Praia de Boa Viagem. A implementação do “Praia para Todos” no Cabo de Santo Agostinho amplia esse movimento no estado e fortalece uma rede de ações voltadas à acessibilidade no litoral.

