Cabo de Santo Agostinho Prefeitura do Cabo recebe prêmio do Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco O Cabo alcançou a primeira colocação no Ensino Fundamental Anos Iniciais, divulgou o prefeito Keko do Armazém

A educação do Cabo de Santo Agostinho foi contemplada no prêmio do Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (IDEPE), alcançando a 1ª colocação, divulgou o prefeito da cidade, Keko do Armazém.





O Cabo alcançou a primeira colocação no Ensino Fundamental Anos Iniciais (que são os cinco primeiros anos do ensino fundamental), entre os municípios de grande porte, com um crescimento de 7,11%. O prêmio foi entregue ao prefeito Keko do Armazém (PP) pela governadora do Estado, Raquel Lyra (PSDB). “Isso é resultado dos investimentos que estamos fazendo em planejamento, formações e acompanhamentos pedagógicos, o que reflete muito no aprendizado dos nossos alunos”, destacou o prefeito Keko do Armazém.

O secretário Municipal de Educação, Hebert Gomes, comemorou a conquista . “Esse é um trabalho feito a muitas mãos, juntamente com os professores, equipe técnica e gestores escolares”, pontuou. O evento aconteceu no auditório da Faculdade de Ciências da Administração da UPE e contou com a presença de outras autoridades políticas.

Sobre o IDEPE

Através de um conjunto de fatores que são analisados dentro das escolas, o IDEPE traça um panorama geral sobre a qualidade de ensino das redes públicas, focando principalmente na rede pública municipal e na rede pública estadual. Os resultados são divulgados por unidades de ensino, sendo possível avaliar o desenvolvimento da aprendizagem de cada uma delas. Dessa forma, é realizado um trabalho diferenciado, especialmente nas escolas que tiveram baixo rendimento, através de projetos educacionais, visando à melhoria dos índices, além de incentivos aos profissionais da educação.

