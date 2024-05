A- A+

INVERNO 2024 Prefeitura de Ipojuca deve investir R$ 7,5 milhões em ações da Operação Inverno 2024 Apesar das previsões não serem de um inverno forte, as ações no município seguem sendo intensificadas, principalmente, nos locais de riscos

O município do Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), debateu, na última quinta-feira (2), as práticas e planejamentos da Operação Inverno 2024.

Mais de 130 profissionais estão nas ruas atuando no projeto, além de uso 17 equipamentos. No total, Ipojuca deve investir cerca de R$ 7,5 milhões na execução dos serviços.

Estiveram presentes a prefeita de Ipojuca, Célia Sales, junto às secretarias de Infraestrutura, Saúde, Meio Ambiente, Educação, Administração e Defesa Social, através da Coordenadoria da Defesa Civil.

Entre os assuntos elencados estão a criação de projetos, sirene de alerta, criação de setor de podas, capacitação constante de funcionários, monitoramento ativo e arquivo digital de ocorrências. Também foram pontuadas as intensificações rotineiras; como a limpeza de canais, canaletas e galerias, além de capinação nas encostas e a colocação de lonas nas áreas de risco.

Ações serão intensificadas

Apesar das previsões não serem de um inverno forte, muito menos rigoroso, as ações no município seguem sendo intensificadas, principalmente nos locais de risco, a exemplo do monitoramento das áreas ribeirinhas.

A previsão da gestão é de recolher cerca de 200 toneladas de entulhos, das quais 90 já foram removidas de oito mil metros de canais, no Centro de Ipojuca, Camela e Nossa Senhora do Ó.

Nos pontos críticos, como a Bacia do Canal da Hilda da Costa Monteiro, área ribeirinha, rua Navegantes, Socó, Salinas e Pantanal, mais de 3.700 mil metros de canaletas também foram limpas.



"Estamos falando de vidas, e é muito bonito ver o comprometimento de toda uma gestão preocupada numa causa só. A gente não pode esperar acontecer, temos que nos antecipar e fazer a nossa parte. Este assunto é uma das minhas prioridades", relatou a prefeita Célia Sales.

Operação Inverno 2024

Mais de 130 profissionais estão nas ruas envolvidos no projeto, além de 17 equipamentos como caminhão hidrojato, retroescavadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidráulicas.



"Ser referência na área de boas práticas é o resultado de um trabalho sério que vem sendo feito com constância, em união com todos os secretários. A gente vai reforçar ainda mais todas essas atividades para que a população seja bem atendida", declarou o secretário de Defesa Social, Osvaldo Morais.

Entre as diversas práticas de prevenção, a Defesa Civil de Ipojuca também vem ganhando destaque pela implantação de um mecanismo simples e de fácil acesso para a população, o uso de mensagens SMS 40199.



"A ferramenta é de simples manuseio e ajuda as pessoas que não têm facilidade com as plataformas digitais. Não é à toa que estamos sendo convidados para falar das práticas que desenvolvemos e vem servindo de modelo para as outras regiões", disse o coordenador da Defesa Civil, Daniel Pessoa.



Com o trabalho prévio da Operação Inverno, há três anos o município não registrou nenhum desastre e, até o momento, registrou apenas quedas de árvores de pequeno porte, sem vítimas, e pequenos deslizamentos de encostas.

