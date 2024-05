A- A+

SAÚDE Prefeitura do Jaboatão capacita profissionais que irão participar do Programa Útero é Vida Programa tem como objetivo a requalificação dos profissionais da rede municipal de saúde para os cuidados do câncer do útero

Nesta segunda-feira (27), a Prefeitura do Jaboatão, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na Faculdade Guararapes, no bairro de Prazeres, encontro com os profissionais da área de saúde para apresentação do programa Útero é Vida.

O programa tem como objetivo a requalificação dos profissionais da rede municipal de saúde para os cuidados do câncer do útero na atenção primária, através do rastreio e monitoramento dos pacientes.



O evento contou com a participação de aproximadamente 120 profissionais, entre médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde (ACS) das regionais 5, 6 e 7, onde foi apresentado os procedimentos para coleta dos teste do Papilomavírus Humano (HPV), além do fluxograma das testares e do sistema de informação de monitoramento.

Leia também • Jaboatão abre seleção para 56 vagas de auxiliar de educação infantil; saiba como participar • Mãe que matou bebê deu leite para cortar efeito do veneno e descongelava corpo todo dia



“Jaboatão sempre teve um olhar diferenciado para a saúde da mulher e esse programa chega para adicionar uma camada extra de atenção e cuidados com nossas munícipes. E esses cuidados são de ponta a ponta, da equipe de saúde da mulher, passando pelo diagnóstico precoce do câncer de colo de útero até o encaminhamento para o tratamento. E todo esse processo é feito de forma humanizada, sempre acolhendo e cuidando”, destacou a secretária de saúde Zelma Pessôa.

Veja também

RELIGIÃO CATÓLICA Papa usa insulto para se referir a homossexuais, segundo imprensa italiana