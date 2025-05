A- A+

Chuvas Prefeitura do Jaboatão disponibiliza ônibus para moradores em situações de risco Ação preventiva inclui disponibilização de 30 ônibus para possíveis remoções e alerta contínuo da Defesa Civil diante da previsão de novas chuvas na cidade

Mesmo sem o registro de chuvas intensas neste domingo (18), a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes segue em estado de atenção diante da previsão de novos temporais. Como medida preventiva, 30 ônibus foram colocados à disposição para atender moradores que precisem deixar áreas de risco.

Mano Medeiros reforçou a importância de todos da equipe da prefeitura seguirem em prontidão para orientar e servir os moradores que precisarem de alguma ajuda nesse período de riscos de chuva.

"No momento queremos prestar o serviço de orientação e informação, sem causar pânico nas pessoas. Os ônibus estão à disposição da população em caso de alguma ocorrência. Estamos aqui para servir e vamos continuar com a equipe na rua, atentos a tudo", afirmou o prefeito.

Na reunião, o secretário executivo da Defesa Civil, Elton Moura, atualizou a previsão do tempo com dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). Houve uma mudança positiva no quadro, mas o "Estado de Atenção" foi mantido.

"Na madrugada do sábado para o domingo, a Defesa Civil registrou 51 ocorrências. Todas para solicitação de lonas plásticas ou para receber informações. Portanto, não tivemos vítimas", informou.

Alertas

A Defesa Civil da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes informa que a população pode ficar atualizada das situações de riscos de chuvas por alertas enviados para o celular. Para receber via WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número (61) 2034-4611. Se optar por receber via SMS, envie uma mensagem para o número 40199, informando o CEP da residência. A partir daí, a pessoa será atualizada das situações de riscos.

Além disso, a Defesa Civil do Jaboatão segue atuando 24h, em estado de alerta, já que ainda há possibilidade de chuvas. A população pode acionar o atendimento pelos números 0800 281 2099/ 81 99195-6655.



