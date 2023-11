A- A+

Desabamento no Curado IV Prefeitura do Jaboatão diz estar acompanhando medidas no caso do supermercado no Curado IV De acordo com a assessoria, a prefeitura orientou o proprietário do supermercado sobre as medidas a serem adotadas

A assessoria da prefeitura do Jaboatão dos Guararapes afirmou que a administração municipal não recebeu, até a tarde deste domingo (26), solicitação de ajuda de familiares das vítimas do desabamento do teto do supermercado no bairro do Curado IV, que aconteceu na última sexta-feira (24). Na manhã deste domingo, funcionários da Ulisses Serralharia, empresa contratada pelo dono do estabelecimento que desmoronou, trabalhavam na retirada dos entulhos.

Ainda de acordo com a assessoria do prefeito Mano Medeiros (PL), "a Defesa Civil fez a interdição, orientou o proprietário sobre as medidas a serem adotadas e vem acompanhando que elas estão sendo cumpridas". De acordo com informações da prefeitura, o proprietário do supermercado disse que está prestando a "ajuda possível" às famílias das vítimas.

Parte da estrutura do supermercado Atacarejo Econômico, no bairro do Curado IV, colapsou antes mesmo da inauguração do empreendimento e deixou ao menos 7 pessoas soterradas, 2 mulheres e cinco homens. Do grupo, a funcionária Marta Maria Lima foi encontrada morta. Os demais foram resgatados com vida e encaminhados para hospitais da região, mas um rapaz identificado como Rayanderson, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e também faleceu.

O marido da mulher que foi resgatada com vida e que se encontra no Hospital da Restauração, afirmou que o quadro de saúde da esposa é estável. A vítima tem 33 anos, fraturou o pé, teve algumas escoriações e passou por cirurgia, mas a família acredita que ela receberá alta ainda no início desta semana. Rayanderson e um outro homem, de 44 anos, também foram levados ao HR. Os demais atingidos foram encaminhados para a zona oeste da cidade. Um de 26 foi para o Otávio de Freitas e dois de 33 e 53, respectivamente, para o Hospital Getúlio Vargas.

