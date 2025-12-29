A- A+

Saúde Prefeitura do Jaboatão entrega nova unidade do CAPS em Piedade Equipamento amplia atendimento a pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes entregou, nesta segunda-feira (29), a nova unidade do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) Recanto dos Guararapes, localizada na Avenida Ayrton Senna, em Piedade. O serviço atende pessoas que necessitam de acompanhamento psicossocial relacionado ao uso de álcool e outras substâncias.

Estrutura amplia serviços de saúde mental

O espaço foi requalificado e conta com salas para atendimentos individuais e coletivos, setor farmacêutico, refeitório, consultas clínicas e psicológicas, assistência social e área administrativa. A unidade dispõe de equipe multiprofissional e oferece refeições aos usuários.

Atendimento e dados de funcionamento

Atualmente, cerca de 250 pessoas são acompanhadas regularmente pelo CAPS. Somente em 2025, mais de 1.300 usuários passaram pelo serviço. A expectativa é ampliar esse atendimento em 2026.

Rede de acolhimento e reinserção social

Além do acompanhamento em saúde mental, a unidade conta com um núcleo assistencial voltado ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social e em processo de reabilitação.

O atendimento funciona por demanda espontânea, permitindo que o cidadão procure diretamente a unidade para acolhimento e orientação.

Serviço

Local: CAPS Recanto dos Guararapes

Endereço: Avenida Ayrton Senna - Piedade

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Atendimento: Demanda espontânea

Com informações da assessoria

