Prefeitura do Jaboatão entrega nova unidade do CAPS em Piedade
Equipamento amplia atendimento a pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas
A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes entregou, nesta segunda-feira (29), a nova unidade do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) Recanto dos Guararapes, localizada na Avenida Ayrton Senna, em Piedade. O serviço atende pessoas que necessitam de acompanhamento psicossocial relacionado ao uso de álcool e outras substâncias.
Leia também
• Ipojuca suspende temporariamente atividades da barraca em Porto de Galinhas onde casal foi agredido
• Após agressão a casal em Porto de Galinhas, barraqueiros negam homofobia
• Governo vai montar operação para controlar casos de abuso ao consumidor em Porto de Galinhas
Estrutura amplia serviços de saúde mental
O espaço foi requalificado e conta com salas para atendimentos individuais e coletivos, setor farmacêutico, refeitório, consultas clínicas e psicológicas, assistência social e área administrativa. A unidade dispõe de equipe multiprofissional e oferece refeições aos usuários.
Atendimento e dados de funcionamento
Atualmente, cerca de 250 pessoas são acompanhadas regularmente pelo CAPS. Somente em 2025, mais de 1.300 usuários passaram pelo serviço. A expectativa é ampliar esse atendimento em 2026.
Rede de acolhimento e reinserção social
Além do acompanhamento em saúde mental, a unidade conta com um núcleo assistencial voltado ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social e em processo de reabilitação.
O atendimento funciona por demanda espontânea, permitindo que o cidadão procure diretamente a unidade para acolhimento e orientação.
Serviço
Local: CAPS Recanto dos Guararapes
Endereço: Avenida Ayrton Senna - Piedade
Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Atendimento: Demanda espontânea
Com informações da assessoria